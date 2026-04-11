Changan открыл в России продажи нового Uni-S, Haval — посвежевшего M6. Jetour приступил в нашей стране к сертификации брутального внедорожника G700, GAC — гибридного кроссовера S9. Тем временем «Автодор» объявил об изменении скоростного режима на двух федеральных трассах, столичные власти — о повышении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру, а ЦОДД — о совершенствовании софта дорожных камер. Самые важные автоновости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Главная автопремьера уходящей недели — это новый Changan Uni-S. Его презентовали во вторник, 7 апреля, и тогда же дали официальный старт полноценным продажам. У кроссовера изменился экстерьер, интерьер. Кроме того, китайцы пересмотрели списки оснащения. Но самое главное, что Uni-S обзавелся полным приводом: он предусмотрен в обеих комплектациях.

На следующий день, 8 апреля, о запуске обновленного кроссовера M6 объявила пресс-служба Haval. Автомобили уже появились в дилерских центрах марки. «Шестерка» преобразилась внешне, получила несколько новых опций — в том числе камеру заднего вида с динамической разметкой и боковые подушки безопасности. А вот по части техники все осталось по-прежнему.

Едем дальше — Jetour. Представители компании еще полгода назад подтвердили, что в 2026-м привезут в Россию рамный внедорожник G700. Теперь же они приступили к процессу сертификации. Уже известно, что в нашей стране новинку предложат с гибридной силовой установкой, построенной вокруг двухлитрового ДВС. В Китае в нее также входит пара электромоторов на 900 «лошадок».

Параллельно новую модель для России сертифицирует другой китайский бренд — GAC. Речь о кроссовере S9 — пятиметровом последовательном гибриде. Что значит последовательный: ДВС работает лишь в качестве генератора, а колеса «крутят» электромоторы. У «девятки» они выдают 340 л.с. Никаких подробностей о машине, ориентированной на наш рынок, пока нет, но ждать осталось недолго.

Что насчет «социальных» новостей? Госкомпания «Автодор» объявила об отмене «зимних» ограничений на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Так, уже в понедельник, 13 апреля, максимальную разрешенную скорость повысят на трех участках: на двух можно будет разгоняться до 130 км/ч, на одном — до 110.

Тем временем в столице увеличили стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру. И, кстати, уже второй раз в этом году. Если в марте ценник подняли до 15 рублей, то теперь один участок МСД обойдется в 19 рублей.

Ну а напоследок — вроде бы хорошая новость о том, что в Москве начали активно применять искусственный интеллект для проверки нарушений, которые фиксируют дорожные камеры. Как заявили в ЦОДД, нейросети помогают распознавать ошибочные штрафы. Например, в тех случаях, когда скорость превышает эвакуатор, а «письмо счастья» приходит владельцу обездвиженной легковушки, загруженной на платформу.

