Движение вниз: чем грозит авторынку очередной провал АВТОВАЗа

Квартальные итоги российских автопродаж продемонстрировали только то, что и должны были продемонстрировать — за три месяца на учет было поставлено всего на 7% больше легковушек, чем за тот же период прошлого незадавшегося года. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» считает, что при сложившихся к настоящему моменту условиях это относительно неплохой результат.

Отечественный автопром к ускоренной реанимации очевидно не готов. Правда, и помирать он тоже пока не спешит. Вполне убедительной демонстрацией последнего тезиса стал март, когда продажи неожиданно рванули вверх, превысив показатель марта 2025-го аж на 31%. Этот неожиданный скачок безусловно спас начало года, результаты которого до сих пор были провальными.

КРЯХТИМ И ПЛАТИМ

Надо иметь в виду, что мартовское чудо произошло при высокой ключевой ставке, несмотря на отвлекающие пассы Банка России, оставшейся на запретительном уровне, а также при безумной ставке утильсбора, которую профильные министерства пробили, откровенно наплевав на народное недовольство, и будут повышать дальше. Но жизнь-то продолжается, ездить на чем-то людям надо.

Отдаться на съедение акулам каршеринга готовы пока не только лишь все. Автовладельцы вынужденно смирились как с заоблачными ценами, так и с тем, что они, судя по всему, намерены продолжать стремиться в бесконечность. Вообще, эту категорию граждан родное государство, по-видимому, за своих граждан считать отказывается, ибо в правах ущемляет регулярно и беззастенчиво.

Ни один потребительский товар не дорожает с такой скоростью и с таким отрывом от реальности как легковые автомобили. Но водители — люди терпеливые. Кряхтят и платят. И самое обидное, что платить-то приходится за вещи не слишком достойные. О таких изысках прошлых времен как надежность, индивидуальный характер или, упаси Боже, неповторимый дизайн автомобилей все давно и думать забыли. Ушло в небытие понятие «заслуженный бренд». На авторынке в полную силу свирепствует принцип «ешь что дают». А дают, надо отметить, не так уж и много — либо тебе «китайца», либо тебе «Ладу». Хрен редьки не слаще.

ПРИЗНАКИ МАСТЕРСТВА

Но вот кто собой вполне доволен — так это автопроизводители. По крайней мере, на словах. Так, скажем, глава АВТОВАЗа Максим Соколов настроен весьма оптимистично, судя по тому, как его цитирует агентство ТАСС: «Окончательный итог мы подведем по завершении сделок, но тем не менее цифру в 27 тысяч, которую я ранее обозначал, мы взяли. И даже немного больше — 27,7 тыс. или даже чуть больше, особенно с учетом продаж Xcite». К сему г-н Соколов добавил также, что доля его компании на российском рынке преодолела планку в 25%. «В этом плане мы удовлетворены итогами марта», — заключил он.

Но есть ли причина для гордости у руководителя отечественного автогиганта? Вопрос спорный. Прежде всего, преодолеть планку в 25% после того, как недавно она была на уровне 31% означает, по моему скромному разумению, движение вниз. Ну да ладно, оставим ерничество. По результатам минувших трех месяцев в целом продажи легковых автомобилей пусть и несущественно, но подросли.

АВТОВАЗ продемонстрировал 0% роста, проявив все признаки мастерства, которое заключается, как мы помним, в стабильности. Его ближайшие конкуренты — не по классу, не по качеству и не по ценам, а по уровню продаж — показали результаты гораздо лучше: регистрация машин Haval увеличилась на 51%, Geely — на 24%, Belgee — вообще в 2,1 раза.

На долю гиганта российского автопрома в марте пришлось 24,1% рынка по данным агентства «Автостат», что близко к приведенной г-ном Соколовым цифре, но несколько хуже. Два ближайших преследователя — локализованные «китайцы» Haval и Tenet — вкупе завоевали ровно столько же.

ЧЕГО БОЯТЬСЯ НАМ?

На первый взгляд кажется, что никакого повода для переживаний нет. Однако лично меня во всей этой истории напрягают два момента. Первый — не хочется, чтобы правы оказались злые языки, которые утверждают, что АВТОВАЗ останавливает в мае все заводы на 17 дней, а сотрудников отправляет в обязательный отпуск из-за падения спроса и забитых складов.

Руководство предприятия, конечно, опровергает выпады завистников и заявляет, что это нужно для проведения масштабной модернизации в рамках подготовки к запуску кроссовера LADA Azimut. Но заводская версия звучит как-то неубедительно. Зачем останавливать все конвейеры ради одного «Азимута»? А для масштабной модернизации 17 дней как-то маловато.

И второй момент. Если АВТОВАЗ действительно испытывает трудности с реализацией своей продукции, то ради одного его Банк России вряд ли пойдет на повышение учетной ставки — хотя кто знает... А вот лоббисты в министерских структурах вполне могут изобрести еще какие-то финансово-организационные рычаги для повышения конкурентоспособности любимого детища. Или, в конце концов, опять пересмотреть темпы роста ставки утилизации.