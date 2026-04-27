Циклон поставил московский каршеринг и аренду самокатов с велосипедами на паузу

Непогода, обрушившаяся на столичный регион, внесла серьезные коррективы в работу сервисов краткосрочной аренды транспорта. Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве временно остановлен — об этом горожан проинформировал столичный Департамент транспорта. Возобновить поездки операторы планируют только после того, как погодные условия станут безопасными.

Изменения коснулись и каршеринговых сервисов. Машины, которые пока остаются на летней резине, выведены из доступа — арендовать их сейчас невозможно. В Дептрансе подчеркивают: решение продиктовано исключительно соображениями безопасности участников дорожного движения.

Параллельно власти обращаются и к тем, кто пользуется собственным транспортом. Хозяевам личных самокатов и велосипедов, а также автомобилистам, успевшим переобуться в летние покрышки, рекомендуют на ближайшее время пересесть на метро, автобусы и другой городской транспорт.

Погодный сбой произошел стремительно — заметное ухудшение началось после полудня 26 апреля. Метеорологи связывают происходящее с глубоким балтийским циклоном: его центр сместился на север европейской части страны, что и принесло в столичный регион осадки и шквалистый ветер. Дополнительный неприятный эффект — снижение атмосферного давления.

Гидрометцентр объявил для Москвы и Подмосковья оранжевый — предпоследний по шкале — уровень погодной опасности. Действовать он будет до трех часов ночи вторника, 28 апреля. Прогноз неутешительный: ожидается продолжение мощного мокрого снегопада, причем тяжелый снег будет налипать на ветви деревьев и линии электропередачи, создавая риск обрывов и падений. Скорость ветра в порывах синоптики оценивают в 23-25 метров в секунду.

Городская администрация распространила и отдельный набор предостережений для пешеходов и автовладельцев. Главное — не пытаться переждать непогоду под кронами деревьев и не оставлять машины на стоянках рядом с ними. Сочетание налипшего мокрого снега и сильного ветра способно обрушивать крупные ветви и даже целые стволы.

Решение операторов шеринга остановить работу выглядит логичным шагом. Двухколесный транспорт на скользких тротуарах, автомобиль с летними покрышками на заснеженной трассе, шквальный ветер — все это слишком серьезные факторы риска, чтобы пренебрегать осторожностью ради привычного удобства.