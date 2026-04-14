Засохни, плесень: что делать с проросшим в машине грибком

— Салон с плесенью — это не «немного грязно», а опасно для всех пассажиров, — соглашается продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин. — Можно сказать, что это настоящее биологическое оружие внутри машины. Споры плесени, помимо аллергии и астмы, также вызывают хронический ринит, головные боли. А в замкнутой кабине автомобиля концентрация этих спор в 10 раз выше, чем в жилой комнате.
Боле того, грибок выделяет ферменты, которые разлагают органические компоненты клея, пены (поролон шумоизоляции) и натуральные волокна ткани. Обивка начнет «плыть», отслаиваться. Плесень «питается» продуктами окисления металлов и выделяет кислоты. Она прорастает внутрь разъемов, блоков управления, под панелью приборов. «Умерший» блок ABS или климата после зимы — часто результат микроскопической грибковой колонии на плате.
А весна является «идеальным» временем для плесени: перепады температур, высокая влажность от снега, плохая вентиляция. Если автомобилист, открыв багажник или дверь машины, увидел белый, серый или черный налет — нужна не просто уборка, а санация. Но прежде, чем ее начинать, необходимо найти причину, — уверяет эксперт.
— Если не устранить течь (уплотнитель двери, багажника, дренаж кондиционера, трещина в фонаре), проблема вернется через пару недель, — продолжает Смородин. — В солнечный сухой день следует открыть все двери и багажник на 4-6 часов. Можно также использовать тепловую пушку или промышленный фен (действуя при этом крайне осторожно, чтобы не расплавить пластиковые элементы): плесень в сухой среде не живет...
Тщательно просушить салон действительно необходимо, соглашаются специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». Затем нужно аккуратно удалить видимые пятна плесени, стараясь не разносить споры по салону авто. В ходе механического удаления, как уточнят Смородин, не следует использовать сухую тряпку: она просто «размажет» споры по поверхности и загонит их в поры пластика и ткани.
Более того, при трении споры разлетаются по воздуху. Вместо тряпки лучше выбрать пылесос с HEPA- или аквафильтром. Следует пройтись по всем складкам, швам и под коврами, а сам фильтр — выбросить сразу после уборки. И уж совершенно точно не стоит использовать обычный автошампунь — он смывает налет, но не убивает грибницу.
В «АвтоСпецЦентре» рекомендуют применять специальные антисептические средства: для обработки пластиковых деталей — антибактериальные спреи или растворы на основе хлоргексидина. Тканевую обивку можно обработать средствами для чистки ковров с антигрибковым эффектом. Из доступных средств также советуют использовать раствор столового уксуса, смешанный с водой, распыляя его на пораженные участки.
В свою очередь, представитель Delta рекомендует применить смесь, которая включает 70%-ный медицинский спирт, воду (1:1) и одну столовую ложку уксуса на литр. Спирт обезвоживает клетки гриба, уксус убивает щелочную среду. Получившийся состав надо нанести с помощью пульверизатора, подождать 10 минут, затем протереть щеткой и смыть.
Спирт безопасен, однако использовать его на крашеных панелях следует аккуратно — он может матировать глянец. Также в автомагазинах есть специальные составы для уборки плесени с разных поверхностей. При этом Смородин категорически рекомендует избегать средств, содержащих хлор, а также имеющих масляную основу.
Однако плесень также «живет» внутри вентиляции и под шумоизоляцией, замечает эксперт. Как провести обработку в этих местах? Лучший метод — это озонирование. Процедура делается в автохимчистке и позволяет убить споры даже в самых маленьких щелях. Альтернатива — генератор пара (пароочиститель): струя 140°C убивает споры грибка. А чехлы и коврики лучше вытащить из салона автомобиля и обработать отдельно, резюмируют специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».