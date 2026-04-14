Засохни, плесень: что делать с проросшим в машине грибком

Распространение грибка в автомобиле несет серьезную угрозу здоровью пассажиров, предупреждают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Плесень вызывает аллергические реакции, раздражение слизистых и поражает дыхательные пути. Особую опасность представляет черная плесень, которая может привести к пневмонии и астме. Длительный контакт со спорами этого вида может вызвать тяжелое заболевание внутренних органов. Кроме того, зловредный грибок способен разрушать материалы отделки салона, что, естественно, может обернуться дополнительными расходами на ремонт. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как бороться с этой напастью...

— Салон с плесенью — это не «немного грязно», а опасно для всех пассажиров, — соглашается продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин. — Можно сказать, что это настоящее биологическое оружие внутри машины. Споры плесени, помимо аллергии и астмы, также вызывают хронический ринит, головные боли. А в замкнутой кабине автомобиля концентрация этих спор в 10 раз выше, чем в жилой комнате.

Боле того, грибок выделяет ферменты, которые разлагают органические компоненты клея, пены (поролон шумоизоляции) и натуральные волокна ткани. Обивка начнет «плыть», отслаиваться. Плесень «питается» продуктами окисления металлов и выделяет кислоты. Она прорастает внутрь разъемов, блоков управления, под панелью приборов. «Умерший» блок ABS или климата после зимы — часто результат микроскопической грибковой колонии на плате.

А весна является «идеальным» временем для плесени: перепады температур, высокая влажность от снега, плохая вентиляция. Если автомобилист, открыв багажник или дверь машины, увидел белый, серый или черный налет — нужна не просто уборка, а санация. Но прежде, чем ее начинать, необходимо найти причину, — уверяет эксперт.

— Если не устранить течь (уплотнитель двери, багажника, дренаж кондиционера, трещина в фонаре), проблема вернется через пару недель, — продолжает Смородин. — В солнечный сухой день следует открыть все двери и багажник на 4-6 часов. Можно также использовать тепловую пушку или промышленный фен (действуя при этом крайне осторожно, чтобы не расплавить пластиковые элементы): плесень в сухой среде не живет...

Тщательно просушить салон действительно необходимо, соглашаются специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». Затем нужно аккуратно удалить видимые пятна плесени, стараясь не разносить споры по салону авто. В ходе механического удаления, как уточнят Смородин, не следует использовать сухую тряпку: она просто «размажет» споры по поверхности и загонит их в поры пластика и ткани.

Более того, при трении споры разлетаются по воздуху. Вместо тряпки лучше выбрать пылесос с HEPA- или аквафильтром. Следует пройтись по всем складкам, швам и под коврами, а сам фильтр — выбросить сразу после уборки. И уж совершенно точно не стоит использовать обычный автошампунь — он смывает налет, но не убивает грибницу.

В «АвтоСпецЦентре» рекомендуют применять специальные антисептические средства: для обработки пластиковых деталей — антибактериальные спреи или растворы на основе хлоргексидина. Тканевую обивку можно обработать средствами для чистки ковров с антигрибковым эффектом. Из доступных средств также советуют использовать раствор столового уксуса, смешанный с водой, распыляя его на пораженные участки.

В свою очередь, представитель Delta рекомендует применить смесь, которая включает 70%-ный медицинский спирт, воду (1:1) и одну столовую ложку уксуса на литр. Спирт обезвоживает клетки гриба, уксус убивает щелочную среду. Получившийся состав надо нанести с помощью пульверизатора, подождать 10 минут, затем протереть щеткой и смыть.

Спирт безопасен, однако использовать его на крашеных панелях следует аккуратно — он может матировать глянец. Также в автомагазинах есть специальные составы для уборки плесени с разных поверхностей. При этом Смородин категорически рекомендует избегать средств, содержащих хлор, а также имеющих масляную основу.

Однако плесень также «живет» внутри вентиляции и под шумоизоляцией, замечает эксперт. Как провести обработку в этих местах? Лучший метод — это озонирование. Процедура делается в автохимчистке и позволяет убить споры даже в самых маленьких щелях. Альтернатива — генератор пара (пароочиститель): струя 140°C убивает споры грибка. А чехлы и коврики лучше вытащить из салона автомобиля и обработать отдельно, резюмируют специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».