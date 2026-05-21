Входа нет: зачем Россия препятствует проникновению в страну китайского автопрома

Еще один китайский бренд собрался локализовать свое производство в России. По крайней мере, так заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Портал «АвтоВзгляд» заинтересовал не столько сам факт возможного пополнения рядов обрусевших «китайцев», сколько то, каким странным образом была подана эта информация.

Денис Валентинович является одним из представителей высшего руководства страны, и поэтому его публичные выступления ни в коем случае не следует рассматривать как безответственную самодеятельность. Сообщил же он информационной службе «Вести» следующее: «То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных.

Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного который будет в классе, где он не пересекается напрямую с АВТОВАЗом, но востребован. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении. Ну, а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями".

СТАРТ С НЕВЫГОДНОЙ ПОЗИЦИИ

Не суть важно, какая именно марка ищет возможность выхода на российский рынок. В конце концов, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сейчас в нашей стране представлено больше 60 самых разнообразных брендов из Поднебесной.

Одной больше, одной меньше — погоды это не сделает, поскольку реально значимых для автопрома компаний все равно раз-два и обчелся. Но примечательны условия, которыми с самого старта пытаются обставить деятельность неизвестного пока иностранного производителя.

Во-первых, как явствует из цитаты, прежде всего приветствуются электромобили или гибриды. Во-вторых, жестко пресекается всякий намек на возможную конкуренцию с АВТОВАЗом. В-третьих, речь изначально идет о «высочайшем уровне локализации». Что касается унификации с другими производителями — это вопрос темный, ибо механизм выполнения данного требования совершенно непонятен.

ЗАКРЫТЫЕ ПУТИ

Разберемся с перечисленными пунктами подробнее. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», доля продаж электрокаров и гибридов самого разного толка составила в России в 1 квартале 2026 года суммарно 9% рынка. При этом на чистые «батарейки», мало приспособленные к климатическим и географическим особенностям страны, пришлись жалкие 0,9%. Именно в этой узкой нише китайской компании предлагается попробовать свои силы.

Действительно ли российским водителям не хватает электрокаров и их производных? Надо же, а мне казалось, что ощущается катастрофическая нехватка надежных и удобных, но бюджетных автомобилей на традиционном топливе. И это как раз тот сегмент, куда неведомому бренду путь закрыт изначально.

Что касается высочайшего уровня локализации, то сама мысль о достижении такового на данный момент кажется оторванной от действительности. Серьезным достижением считается простой переход на полный цикл. Подавляющее же большинство отечественных автопроизводств занято отверточной сборкой или вульгарным переклеиванием шильдиков на собранных из машинокомплектов автомобилях. С учетом же легко прогнозируемых мизерных продаж новому бренду заботиться о локализации вообще экономически нецелесообразно.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Теперь — внимание. Какое целеполагание можно предположить, если трезво оценить подобные условия, выставляемые будущему участнику рынка? Уж точно не насыщение рынка ликвидной продукцией или борьбу за приведение цен к минимально разумному уровню. Но ясно просматриваются два намерения.

Прежде всего, сохранение тепличных условий для тольяттинского гиганта. Понятна забота правительства о поддержании на плаву лидера отечественного автопрома — это вопрос социальной политики в крупном регионе. Однако на деле все старания оградить предприятие от внешних бурь оборачиваются лишь технологическим застоем в отсутствие конкуренции. Вот и выпускает по-прежнему АВТОВАЗ автомобили, по техническим характеристикам соответствующие скорее не этому, а прошлому веку.

Ну и навязчивое стремление части элит любым способом насадить в России «зеленый» автотранспорт никуда не делось. Электробесие продолжает свирепствовать во властных кругах, невзирая ни на какие разумные соображения и контраргументы.

Насколько этот самый новый неизвестный бренд будет готов принять вставленные ему требования — неизвестно. Велика вероятность, что по зрелом размышлении он предпочтет отказаться от российского рынка.