Спецверсия будущих Volga, обновленная LADA Niva Legend и 12 новинок Changan: итоги недели

АВТОВАЗ анонсировал премьеру глубоко модернизированной LADA Niva Legend, Volga подтвердила, что первые машины будут доступны в специсполнении First Edition. Tenet открыл продажи кроссовера T4L, Geely — посвежевшего Coolray. Тем временем Esteo поставил на конвейер премиальный MX, Haval презентовал журналистам обновленные F7 и F7x, а Changan опубликовал полный список автопремьер для России, запланированных на 2026 год. Эти и другие новости — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На днях тольяттинцы объявили, что станут национальным партнером грядущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но самым любопытным в пресс-релизе было другое — АВТОВАЗ упомянул, что на стенде компании выставят, помимо прочих машин, LADA Niva Legend «со значительным рядом технических и эргономических улучшений».

И еще кое-что об отечественном автогиганте. На этой неделе дилерам начали отгружать фургоны М7 новой тольяттинской марки SKM. Эти машины представляют собой локализованную версию китайского SRM. Покупателям доступны исполнения «Комфорт» и «Практик». В первом случае речь идет о семиместной пассажирской версии, во втором — о грузовой.

Активно готовится к старту продаж и возрожденная Volga. На днях представители компании подтвердили, что первые покупатели смогут приобрести действительно эксклюзивные машины — в специсполнении First Edition. В чем именно будут заключаться особенности этой спецверсии, пока неясно. Но как минимум автомобили украсят соответствующие логотипы.

А вот Tenet T4L уже поступил в продажу. Полуторалитровый мотор на 147 сил работает в паре с 6-ступенчатым «роботом». Комплектаций предложено две, и базовая просит за себя 2 260 000 рублей без учета скидок. К слову, в ближайшее время модельный ряд российской марки Tenet может расшириться за счет седана — локализованной версии Chery Arrizo 8 Pro. Эту четырехдверку уже сертифицировали.

Едем дальше: в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство премиального кроссовера Esteo MX. Это тот, что является глубоко модернизированной версией Exeed TXL. Еще стало известно, что до конца месяца на рынок выйдет Jeland J6, то есть локализованный Jaecoo J6. Хотя первые покупатели, как сообщают СМИ, свои автомобили уже получили.

Что новенького у других брендов? Компания Haval провела для журналистов премьеру посвежевших F7 и F7x. Первый поступил в продажу на прошлой неделе, а второй — еще в апреле. Если вкратце, то машины получили модернизированные моторы, у которых увеличилась мощность и/или крутящий момент, мультимедийную систему с расширенным функционалом и новые опции.

Тем временем Geely открыла в России продажи обновленного кроссовера Coolray. Он предложен в единственной комплектации «Эксклюзив», которую оценили в 2,9 млн рублей. Паркетник изменился внешне, обзавелся массой новых опций. Под капотом у него прописалась «турбополторашка» на 147 сил, агрегатированная с 7-ступенчатым «роботом». При этом привод может быть только передним.

И, наконец, последняя новость — Changan раскрыл полный список новинок для нашей страны, которые выйдут до конца этого года. Так, впереди нас ждет еще 10 премьер. В их числе обновленный лифтбэк Uni-V (он дебютирует на следующей неделе), Eado Plus, Uni-T, Uni-K, Uni-S и Hunter Plus, а также четыре модели от суббренда Deepal: кроссоверы S05, S07, S09 и E07.

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.