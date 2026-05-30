Volga раскрыла цены своих первых трех моделей, УАЗ показал салон обновленного «Патриота», а Changan дал старт российским продажам двухлитрового лифтбэка Uni-V. Тем временем власти задумались о том, чтобы повысить скоростной режим на некоторых федеральных трассах и пустить мотоциклистов на выделенные полосы. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Цены первых автомобилей Volga — двух кроссоверов и седана — стали, пожалуй, главной новостью последних дней. Так, минимальный прайс четырехдверки С50 составит 2,9 млн рублей, паркетника К40 — 2 750 000, а более крупного К50 — 4,2 млн. И интересно, что «Волги» оказались значительно дешевле китайских оригиналов — то есть Geely Preface, Atlas и Monjaro.

Тем временем УАЗ показал, как будет выглядеть салон обновленного «Патриота». Вернее, это сделал гендиректор Ульяновского автозавода Ильнур Сахабиев, опубликовавший видео на своих страничках в соцсетях. Ролик подтвердил, что рестайлинг принесет внедорожнику новый руль с более толстым ободом, переработанную переднюю панель и центральную консоль. Еще в кадр попал селектор новой «шестиступки».

Едем дальше — в Северную столицу. Туда, где на бывшем заводе «Тойоты» наладят производство автомобилей нового российского бренда Senat. На этой неделе стало известно, что первая модель марки — седан с индексом 900 — успешно прошла сертификацию и обзавелась Одобрением типа транспортного средства. Из документа следует, что новинка получит трехлитровый V6 на 326 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Что же до премьер этой недели, то запуск, по сути, случился только один — российские дилеры открыли продажи обновленного лифтбэка Changan Uni-V. Посвежевшая пятидверка предлагается в единственной комплектации «Спорт». Модификацию клиентам тоже выбирать не придется: она одна — с двухлитровым турбодвижком на 235 сил и 8-ступенчатым «автоматом».

Помимо Changan Uni-V, на этой неделе на российский рынок вышел бензиновый Foton Tunland V9. Теперь у полноразмерного пикапа две версии — «Престиж» с дизельным мотором и «Эмоушен» с бензиновым. Новое исполнение, что любопытно, на сто тысяч рублей дешевле — потому что список оснащения чуть короче.

И на этом с автомобилями все — переходим к социалке. Уже до конца 2026 года на трех российских трассах могут увеличить скоростной лимит. В числе этих магистралей «Таврида», а также некоторые «медленные» участки М3 «Украина» и М4 «Дон». В иных местах, где сейчас легковушкам разрешают разгоняться только до 90 км/ч, можно будет ехать 110.

И еще одна новость — в Минтрансе задумались о том, чтобы пустить на выделенные полосы мотоциклистов. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, «автобуски» могут открыться не только для байкеров, но и для тех, кто передвигается на электровелосипедах.

