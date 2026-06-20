Топливный кризис, бесплатная платная парковка, новые штрафы для лжеинвалидов за рулем: итоги недели

Tenet Plus презентовал свою первую модель, Jeland анонсировал еще четыре новинки, Great Wall объявил, что готовит к запуску пикап Poer с «механикой», а дилеры открыли прием предзаказов на роскошный Senat 900. Тем временем в правительстве приняли новые меры борьбы с топливным кризисом, предложили увеличить бесплатный период на парковках и ужесточить наказания за поддельные знаки «Инвалид». А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

И начнем с новой отечественной марки Tenet Plus, которая предложит россиянам автомобили Lepas китайского концерна Chery. Представители бренда официально объявили, что первой моделью станет среднеразмерный кроссовер L6. Правда, никаких технических подробностей они при этом не раскрыли. Впрочем, их мы узнаем совсем скоро, ведь старт продаж запланирован на третий квартал 2026 года.

Тем временем родственная для Tenet Plus марка Jeland анонсировала еще четыре новинки. На официальном сайте бренда появились кроссоверы J7, J8, C5 и C7: первые два — это обрусевшие Jaecoo, а последние — «Омоды». Сроки рыночного запуска пока не называются, но уже известно, что следующий на очереди (после презентованного J6) — более крупный J7.

Теперь — к концерну Great Wall. На этой неделе российский офис представил новую модификацию пикапа Poer с механической коробкой передач — прежде грузовички оснащались только «автоматами». Шестиступка может работать как с бензиновым, так и с дизельным движком. Продажи должны стартовать до конца июня, но цены уже известны.

Тех же, кому ближе что-то роскошное, быть может, порадует новость о том, что в России начали принимать предварительные заказы на новый отечественный седан Senat 900. Тот самый, что дебютировал в начале июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Локализованную версию китайского Hongqi H9 оценили в 12-12,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

И еще одна коротенькая новость про машинки — в пятницу, 19 июня, в России стартовали продажи автомобилей возрожденной марки Volga. Бренд дебютировал с тремя моделями: кроссоверами К40 и К50, а также седаном С50. Они представляют собой Geely Atlas, Monjaro и Preface соответственно.

Едем дальше — топливный кризис, который затронул более 30 российских регионов. Из-за дефицита на многих АЗС вводят лимиты на продажу горючки и задирают цены. Нехватка топлива объясняется повреждениями НПЗ, плановыми ремонтами, а также традиционным ростом спроса во время сезона отпусков. Что делают власти? Разрешают заводам выпускать бензин класса «Евро-3» с повышенным содержанием серы.

Что еще? Фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложила ввести единый федеральный стандарт, который избавит автомобилистов от необходимости оплачивать парковку, если они останавливаются меньше чем на 20 минут. Другая небесполезная инициатива — ужесточить наказания для тех, кто без оснований устанавливает на свои машины знаки «Инвалид»...

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.