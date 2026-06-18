После очередной серии ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям обывателя вновь тревожит вопрос, скажутся ли вражеские атаки на наличии топлива и ценах на заправках? В соцсетях активно распространяются ролики с очередями на АЗС, а самые впечатлительные уже готовы запасаться бензином впрок. Неужели страну действительно ждет дефицит топлива? Об этом портал «АвтоВзгляд» поговорил с экспертом.

Эксперт объяснил, почему удары по нефтезаводам не повлияют на наличие бензина

Знаменитое высказывание профессора Преображенского сегодня как нельзя лучше описывает ситуацию вокруг российского топливного рынка. Стоило нескольким видео с очередями на АЗС разлететься по соцсетям, как появились прогнозы о скором исчезновении бензина, массовой остановке нефтезаводов и чуть ли не транспортном коллапсе. Однако реальность выглядит гораздо скучнее.

Под удары укронацистов действительно попадают объекты нефтепереработки и топливной логистики. Где-то устраняют повреждения, даже временно останавливая отдельные установки. Но говорить о развале отрасли преждевременно. Удары оказались болезненными, однако разговоры о тотально разрушенных НПЗ имеют к действительности примерно такое же отношение, как фильм-катастрофа к учебнику по вечернему макияжу. Проблема в другом — любая локальная неурядица после атак «зрадопереможцев» моментально превращается в повод для слухов и тревожных прогнозов.

Именно поэтому очереди на АЗС вдоль трассы М11, сообщения о перебоях с моторным топливом в Крыму и ситуация вокруг заправок «Татнефти» быстро стали доказательством «катастрофической катастрофы» для тех, кто уже поверил в надвигающийся кризис. Хотя причины были разными: логистические сложности, временные перебои с поставками и тот же пресловутый потребительский ажиотаж. Вот как прокомментировал тот же случай на трассе «Нева» генеральный директор компании MIGTORG Александр Коротков:

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

— На завирусившемся видео мы наблюдаем не столько признак тотального дефицита, сколько классическую картинку ажиотажа, наложившуюся на особенности инфраструктуры. На платной магистрали водитель привязан к многофункциональным зонам, интервалы между которыми на некоторых отрезках составляют более 100 км.

Теперь добавьте к этому определенную панику — люди заливают полные баки и канистры, стараясь обеспечить себя топливом и на обратную дорогу. В итоге спрос в конкретной точке резко вырос и, скорее всего, не совпал с графиком подвоза топлива. Вот и жуткая картинка дефицита топлива, — уверен эксперт.

При этом отрицать риски наивно. Определенные неудобства бандеровцы нам создают. Но Россия уже не первый год живет под санкционным и другими видами давления. После первоначального шока система всегда адаптируется, ищет решения и отвечает на новые вызовы. Показательна история со Starlink.

Еще недавно западные эксперты утверждали, что эффективного противодействия этой технологии нет. Сегодня даже киевская хунта вынуждена признать, что российские специалисты научились противостоять этой вундерваффе. Тот же принцип будет действовать и в отношении нефтяной инфраструктуры. Увы, идет гонка между средствами нападения и защиты. Но ведь автомобилистов интересует другой вопрос — сколько будет стоить заправка. По словам Александра Короткова, драматических изменений ждать не стоит:

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

— Так или иначе, можно говорить о том, что цены на топливо с октановым числом выше 92-го отреагируют в диапазоне 1-2 рублей за литр. Думаю, для владельцев личных автомобилей это ощутимо, но не критично...

То есть речь идет скорее о локальном удорожании, чем о топливном коллапсе. Но пока российские инженеры ремонтируют оборудование, логисты перестраивают маршруты, а нефтяники продолжают поставки топлива, по другую сторону границы хватает желающих заранее разделить шкуру еще не пойманного медведя. В их фантазиях Россия давно распалась, нефтяная отрасль остановилась, а экономика существует исключительно по недоразумению.

Однако если смотреть на ситуацию трезво, вывод прост. Да, атаки на объекты нефтепереработки создают проблемы. Локальные перебои, очереди и умеренный рост цен возможны. Конечно, противник продолжит искать уязвимые точки нашего государства.

Но между этими трудностями и настоящим топливным кризисом по-прежнему огромная дистанция. Российские НПЗ продолжают работать, топливо поступает на заправки, а наша экономика — вопреки мечтам многочисленных «доброжелателей» — по-прежнему отказывается умирать, не подчиняясь их влажным мечтам.