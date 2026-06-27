Именитые заокеанские автогиганты могут начать работу на оборонный комплекс США — по подобию европейских заводов отрасли, которые уже наращивают поддержку ВПК своих стран. Эксперт Арефьев поделился с порталом «АвтоВзгляд» своей оценкой ситуации и сделал выводы о рисках наметившейся тенденции и для мирового автостроения, и для безопасности России.

Президент США Дональд Трамп заявил 23 июня, что американские автомобильные корпорации Ford и GM могут включиться в производство вооружений, в том числе — известных ракетных комплексов. Хозяин Белого дома уточнил, что особую активность в этом вопросе проявляет GM:

— Я знаю, что General Motors очень заинтересована в производстве оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать. Мы будем производить оружие, включая Patriot, включая Tomahawk и многое другое, — похвастался он.

Также американский лидер анонсировал встречу с представителями крупнейших оборонных подрядчиков, которая, как и было запланировано, состоялась на следующий день — 24 июня. Основной темой стало наращивание производства ракет и боеприпасов из-за истощения арсеналов Пентагона в результате конфликта с Ираном.

Фото Daniel Torok/White House/globallookpress.com

Давно уже не секрет, что автопром европейских стран-партнеров США по НАТО расширяет освоение продукции двойного и сугубо военного назначения. Особенно заметна эта тенденция на примере Германии. Причем встраиваются в процесс, в том числе, предприятия отрасли, которые ранее не были заняты в этой сфере. Но насколько вероятно, что теперь в «гонку вооружений» включатся автогиганты по ту сторону Атлантического океана?

— Это вполне возможно, — считает ученый секретарь ученого совета образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (ОУП ВО «АТиСО») Петр Арефьев. — Представители автоконцернов подтвердили слова Президента США об их намерениях выпускать продукцию военного назначения.

Реальный интерес отраслевых американских предприятий к такой практике тоже очевиден: Трамп упомянул факт неполной загрузки их мощностей, и недаром. Проблем хватает. Например, чистая прибыль вышеупомянутой General Motors в 2025 году снизилась до $2,7 млрд с $6 млрд годом ранее. Положение Ford вообще плачевное: чистый убыток в $8,2 млрд по итогам прошлого года после прибыли 2024-го в размере $5,9 млрд выглядит как полный крах.

Другой вопрос — будут ли американские автоконцерны в самом деле осваивать производство летального оружия (например, боевых ракет) или дело в итоге ограничится именно колесной техникой. Понятно, что «оборонка» Штатов сейчас нуждается в пополнении арсеналов, истощившихся за недели «иранской» кампании.

Но, напомню, при предыдущем обитателе Овального кабинета Джо Байдене именно такие процедуры были частью схемы, по которой Вашингтон оказывал прямую военную поддержку киевскому режиму, начиная с 2022 года. Тогда с американских складов отгружались вооружения для отправки на Украину, а на средства, выделенные с целью «поддержки атакованной Россией демократии» в самих США загружался станок — для пополнения складов Пентагона, — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото Matthias Graben/globallookpress.com

Заметим тут, что второй приход в Белый дом Дональда Трампа в 2024-м ознаменовался его громкими обещаниями едва ли не одним щелчком пальцев остановить войну в Европе — вооруженное противостояние России и киевского режима.

Однако шли месяцы, и только к августу 2025-го благие намерения смогли привести к известной встрече Владимира Путина с главой США на Аляске. Но и после нее, судя по свежим событиям и недавним заявлениям самого Трампа, остается лишь наслаждаться пресловутым «духом Анкориджа», ставшим уже чем-то вроде мема.

Против кого вооружаются сегодня Германия и весь Евросоюз, ни для кого не секрет: в Берлине не скрывают, что готовятся к непосредственной войне с Россией, в противостоянии с которой европейский ВПК уже играет активнейшую роль, хотя пока и опосредованную. А разница между предыдущей и нынешней администрациями Белого дома в контексте противостояния с нашей страной явно состоит в том, что Трамп — сейчас он этого уже не скрывает — «топит» за включение в схему Европы: мол, США с удовольствием продают оружие ей (одновременно пополняя свои запасы), а ЕС уже поставляет его куда хочет. Понятно, куда.

Отдельный вопрос — что все это означает для мирового автопрома. Грандиозные проблемы отраслевых концернов в Европе, о которых неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», дополнились теперь очевидным тупиком для американских гигантов — Ford и GM. Выход из него концерны, видимо, будут искать в первую очередь именно через военные заказы. А это, в свою очередь, несет угрозу не только безопасности России и прочим центрам силы в мире, проводящим независимую от Вашингтона и Брюсселя политику, но и всему глобальному автопрому.