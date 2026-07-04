Обновленная Niva Legend, новая версия Vesta c телематикой, запуск 5-местного Tenet Т8 и «грязный» бензин «Евро 2»: итоги недели

АВТОВАЗ анонсировал старт производства посвежевшей LADA Niva Legend и запуск новой версии Vesta; Tenet приступил к реализации пятиместного кроссовера T8, а Tenet Plus — к подготовке паркетника L4. Тем временем в правительстве задумались о том, чтобы разрешить заводам выпускать топливо класса «Евро 2», а также предупредили граждан о новых мошеннических схемах, которые родились как раз таки на фоне дефицита горючки. Все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ объявил, что обновленная LADA Niva Legend встанет на конвейер 20 июля — в 60-й день рождения предприятия. А еще на этой неделе тольяттинский автогигант анонсировал запуск новой версии «Весты» — с телематикой и климат-контролем.

А пока свеженькая «Веста» только готовится к выходу на рынок, пятиместный кроссовер T8 от нового российского бренда Tenet уже ждет покупателей в автосалонах. SUV доступен в единственном исполнении «Актив», за которое просят от 3 100 000 рублей.

Тем временем родственная для «Тэнэта» марка Tenet Plus продолжает подогревать интерес россиян к своей первой модели — среднеразмерному кроссоверу L6. На днях представители бренда раскрыли технические характеристики паркетника.

Белорусский бренд Belgee обновил комплектации седана S50 для России. Отныне средняя версия «Стиль» располагает боковыми подушками безопасности и обогревом лобового стекла, а старшая «Престиж» — подогревом задних сидений. Вместе с тем на этой неделе расширилась цветовая палитра кроссовера Geely Coolray. Если прежде покупатели могли рассчитывать только на лиловый перламутр, то теперь им предложили два альтернативных оттенка.

Еще одна рыночная премьера последних дней — GAC Hyptec HT. Это недешевый и довольно крупный кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой. Мотор один — он, развивающий 245 сил, располагается на задней оси. Разгон до первой сотни занимает 7 секунд, а максимальная дальность хода достигает 500 км.

И еще кое-что о машинках. Компания Jetour завершила сертификацию новой версии брутального кроссовера T1 — в обозримом будущем на наш рынок выйдет гибридная модификация модели. И она, кстати, станет первым бензоэлектрическим автомобилем марки в нашей стране.

Кажется, что актуальность гибридных и электрический машин в нашей стране будет только расти, поскольку топливный кризис продолжается и, несмотря на заявления разных лиц, в ближайшее время проблема не решится. Что мы наблюдали на этой неделе? На заправках в Орловской области ввели новую систему, которая строится на днях недели и регзнаках. Кроме того, власти подумывают возобновить производство топлива класса «Евро-2». А еще Россия начала закупать бензин в Индии.

Кстати, тему с дефицитом топлива оседлали предприимчивые продавцы подержанных автомобилей. Некоторые «бизнесмены», по большей части в регионах, заливают бензин до краёв, а потом прикручивают к цене машины 10-15 тысяч рублей. Но куда страшнее, что тему топливного кризиса подхватили мошенники...

А подробнее о главных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.