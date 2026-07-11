Новая жизнь седанов LADA Aura и Chery Arrizo 8, «электрички» Lotus и продажа бензина по ГРЗ: итоги недели

АВТОВАЗ расширил оснащение «роскошного» седана LADA Aura, Esteo открыл в России продажи внедорожника V27, а Deepal — кроссовера S07. Тем временем аналитики подсчитали, насколько с начала года в нашей стране подорожали новые машины, а власти еще нескольких регионов решили продавать бензин по госномерам и дням недели. Эти и другие события последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

На этой неделе в Тольятти стартовало производство стретч-седанов LADA Aura с расширенным списком оснащения: модель получила климат-контроль и фирменную телематику, которые отныне присутствуют во всех комплектациях. Кроме того, автозавод начал отгружать дилерам аналогичные LADA Vesta. И, что любопытно, в случае флагмана новые опции на цены не повлияли.

А в продолжение темы четырехдверок — новость о том, что российский бренд Tenet анонсировал запуск седана A8, то есть модернизированного Chery Arrizo 8. В моторную гамму войдут два агрегата: на 150 и 197 л.с. Первому будет аккомпанировать 7-ступенчатый «робот», второму — 8-диапазонный «автомат».

Переходим от обычного «Тэнэта» к родственному Tenet Plus. Если на прошлой неделе эта марка раскрыла технические характеристики своей первой ласточки, кроссовера L6, то теперь нам подробно рассказали о более компактном L4. Итак, у него будет один мотор — 1,5-литровый на 147 сил. Коробка передач — 6-ступенчатый «робот», привод — исключительно передний.

Тем временем марка Esteo — та, что пришла на смену китайской Exeed — открыла прием заказов на внедорожник V27, более известный как iCaur V27. Пятиметровый «вездеход» оснащается гибридной установкой на 450 л.с. Заявлено, что машина может взбираться на подъемы с уклоном до 60%, а еще — что она не боится ни российских морозов, ни дорог.

Другая новинка этой недели — кроссовер Deepal S07, вторая модель премиального суббренда «Чангана» в нашей стране. Deepal S07 — последовательный гибрид. То есть колеса крутит 240-сильный электромотор, расположенный за задней оси, а бензиновый ДВС играет роль генератора. Сообщается, что SUV может преодолеть почти 1000 км на одном баке. А в чисто электрическом режиме запас хода ограничен отметкой 174 км.

Что еще интересного? Велика вероятность, к нам приедут два электромобиля Lotus: кроссовер Eletre и лифтбэк Emeya. Их сертифицировали в Казахстане, но ОТТС действует во всех странах ЕАЭС, куда входит и Россия. «Электрички» развивают 600 или 900 л.с. в зависимости от модификации, а их запас хода составляет около 500 км. На наш рынок новинки могут выйти под брендом Nordcross, который пока предлагает лишь один автомобиль — кроссовер с индексом 001, то есть Lynk & Co 09.

Кстати, о ценах. Аналитики подсчитали, насколько с начала года в России подорожали новые автомобили. Говорят, что на 3% — если сравнивать январские прайсы с июньскими. Самый ощутимый рост стоимости у кроссовера Solaris HC — аналога Hyundai Creta. Кроме того, в списке лидеров Tenet T8, «Москвич 3», а также Solaris KRX и KRS.

А напоследок — новости топливного кризиса. Еще несколько российских регионов переходят на систему «чет-нечет», построенную на цифрах госномера и числах в календаре. В их числе — Нижегородская область, Астраханская и Мордовия. По неподтвержденным данным, эту схему также рассматривают в Липецкой, Тамбовской и Ивановской областях. Вероятно, со временем список пополнят и другие субъекты.

А подробнее о главных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.