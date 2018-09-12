Найден новый способ заставить страховщика доплатить за старую аварию

Решение Верховного Суда, вставшего на сторону татарстанских антимонопольщиков в их споре с Российским союзом автостраховщиков (РСА), прогнозируемо дало старт волне судебных исков автовладельцев к страховым компаниям. По крайней мере, об этом уже начали сообщать СМИ.

Напомним, что антимонопольное ведомство изучило и сочло необъективной информацию в справочниках цен на запчасти и работы по ремонту авто, выпущенных РСА с декабря 2014 года по май 2015 года. Ведомство выяснило, что цены в них были заниженными. Дело в том, что компенсация пострадавшим в ДТП машинам в рамках ОСАГО рассчитывается на основании именно данных из справочников.

По поводу заниженных цен татарстанское отделение ФАС и РСА долго судились, пока дело не дошло до Верховного Суда, который поддержал точку зрения антимонопольного ведомства. В конце июля этого года президиум ВС поставил точку в тяжбе, отклонив жалобу РСА. Таким образом он подтвердил, что всем автовладельцам, которым выплачивались компенсации по ОСАГО с декабря 2014-го по май 2015-го, страховщики не доплатили. За этот период было урегулировано без малого почти миллион убытков. А ФАС готово доказать, что аналогичным образом занижались выплаты и в другие периоды.

В связи с этим, самые сообразительные автовладельцы уже пошли в суды за доплатой по старым авариям. По их стопам, судя по всему, могут пойти сотни тысяч их коллег, также обманутых страховщиками.