Штраф за отсутствие ОСАГО могут повысить в 7 раз

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил СМИ, что штрафы для водителей, не оформивших полис ОСАГО, вполне можно увеличивать.

—Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть, — считает Моисеев.

Напомним, что согласно КоАП штраф за езду без обязательной страховки автогражданской ответственности на данный момент составляет 800 рублей. А средняя по России стоимость полиса ОСАГО — около 5500 рублей. Таким образом, власти, судя по всему, готовы обсуждать повышение штрафа за отсутствие обязательной автостраховки примерно в 7 раз.

Относительно сроков введения повышенных санкций к нарушителям замминистра высказался в том духе, что прежде страховщики должны обеспечить реальную 100-процентную доступность полисов ОСАГО для всех желающих их купить во всех регионах России.