Цену ОСАГО хотят привязать к реальному пробегу машины

Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратились к главе ЦБ Эльвие Набиуллиной с письмом, в котором предлагают ведомству поддержать их законодательную инициативу. Депутаты хотят распространить опыт автострахования КАСКО на сферу ОСАГО.

Для этого они намерены предусмотреть в новой редакции закона «Об ОСАГО» возможность для автовладельца устанавливать на свое авто специальное телематическое оборудование, которое будет отслеживать периоды фактической эксплуатации машины.

–К примеру, при приобретении полиса ОСАГО на срок 30 дней телематика фиксирует фактическое количество суток использования транспортного средства. Соответственно, с оплаченной стоимости полиса списывается сумма за одни, двое, или десять суток фактического использования, — такое предложение содержится в письме депутатов в Центробанк.

– Таким образом будет достигнуто более справедливое соотношение расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» свою инициативу депутат Ярослав Нилов.