На сколько подорожает ОСАГО в 2019 году

Теоретически, «автогражданка» может реально стать дешевле, поскольку коридор базового тарифа изменился в обе стороны и его диапазон составляет теперь 2746—4942 рублей. Однако все изменения тарифов последних лет говорят о том, что страховые компании пользуются исключительно верхней планкой и полис только дорожает. И оснований надеяться, что в этот раз ценообразование пойдет по благоприятному для автовладельцев сценарию нет никаких. Иначе говоря, обязательный для моторизованных россиян документ подорожает минимум на 20%. Да и РСА официально говорит о том, что сборы страховых компаний по ОСАГО могут вырасти на 5%. Понятно, что при снижении цены «автогражданки» такого «коммерческого успеха» ни в жизнь не добиться.

Но еще круче ОСАГО подорожает в середине года, когда его стоимость перестанет зависеть от мощности машины. Взамен страховщики получат еще больше свободы в применении базового тарифа — его можно будет устанавливать на 30—40% выше границ коридора. Иначе говоря, к концу 2019-го полис будет стоить почти в два раза дороже, чем сегодня.

При этом в наступающем году отделаться покупкой «левого» полиса или вообще его не приобретать не получится: следить за соблюдением закона станут камеры фото- и видеофиксации, То есть даже одна поездка может вылиться в разорительные суммы, поскольку «письма счастья» придут со всех комплексов, которые рулевой встретит на своем пути.