Можно ли оформить КАСКО на месяц

Если малоопытному водителю, редко эксплуатирующему свою машину, вдруг взбрело в голову отправиться за рулем в автомобильное путешествие на недельку-другую, то ему лучше оформить КАСКО на этот срок. Еще одна причина воспользоваться кратковременной страховкой — планы в ближайшем будущем продать свой автомобиль. Насколько выгодны такие варианты КАСКО, разобрался портал «АвтоВзгляд».
На сегодняшний день рынок предлагает самые разные сроки добровольного страхования — поминутная или почасовая защита (действует при кершеринге), 15 дней, от месяца и до пяти лет.
В плане оптимальной цены, «золотой серединой» можно считать годовую страховку, которая чаще всего используется автовладельцами. Но любопытно, что если за долгосрочные полисы КАСКО придется платить больше по понятным причинам, то кратковременные обойдутся также недешево. Чем меньше срок контракта, тем выше тариф за один день страховки. Известны случаи, когда некоторые страховые компании выставляли ценники на трехмесячный или полугодичный полис КАСКО в половину дороже, чем договор на 12 месяцев.
В связи с этим оформлять добровольное страхование на короткие сроки следует только в исключительных ситуациях и после тщательного выбора страховщика. И надо признать, далеко не все компании пойдут навстречу таким клиентам.
При выборе подходящего тарифа у проверенной страховой компании, кроме удобного срока действия, выгодных ставок и итоговой стоимости полиса, необходимо учитывать следующие факторы: максимальное покрытие рисков, наличие дополнительных возможностей защиты и бесплатного сервиса, возможность пролонгации контракта на льготных условиях и ряд других параметров.
Со стороны страховщика, цена на краткосрочный полис КАСКО может зависеть от следующих признаков: возраста автомобиля и его технического состояния, регулярности использования, стажа вождения владельца, а также типа полиса — обычного или транзитного (при перегоне автомашины с одного региона страны в другой). Имеет также значение, куплена ли машина в кредит и привязана ли она к срокам автокредитного договора с условиями нахождения в залоге у банка на конкретный период времени.
В любом случае, если в связи с необходимой продолжительной поездкой за рулем страховые риски возрастают, неопытным водителям лучше воспользоваться кратковременным КАСКО, даже, если его оформление влетит в копейку. Иначе можно попасть на гораздо более внушительные выплаты.