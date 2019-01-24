Можно ли оформить КАСКО на месяц

На сегодняшний день рынок предлагает самые разные сроки добровольного страхования — поминутная или почасовая защита (действует при кершеринге), 15 дней, от месяца и до пяти лет.

В плане оптимальной цены, «золотой серединой» можно считать годовую страховку, которая чаще всего используется автовладельцами. Но любопытно, что если за долгосрочные полисы КАСКО придется платить больше по понятным причинам, то кратковременные обойдутся также недешево. Чем меньше срок контракта, тем выше тариф за один день страховки. Известны случаи, когда некоторые страховые компании выставляли ценники на трехмесячный или полугодичный полис КАСКО в половину дороже, чем договор на 12 месяцев.

В связи с этим оформлять добровольное страхование на короткие сроки следует только в исключительных ситуациях и после тщательного выбора страховщика. И надо признать, далеко не все компании пойдут навстречу таким клиентам.