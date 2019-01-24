Как министр экономики Орешкин рассорился с генералом ГИБДД Черниковым

Фото avtovzglyad.ru
В полной некомпетентности обвинили сотрудники Минэкономразвития «коллег» из ГУ ОБДД МВД РФ, прямо заявив, что неуемное желание последних изменить действующие правила приема экзаменов на «права» не целесообразно и не обосновано. И даже более того — принесет ощутимые убытки бюджету Российской Федерации!
Александр Ростарчук

Напомним, что с июля прошлого года Госавоинспекция как с писанной торбой носится с идеей отказаться от первой части практического экзамена на «права» — так называемой площадки, решив перенести весь экзамен в «боевые» городские условия. Это, мол, сэкономит время не только граждан, но и личного состава ГАИ, что сделает госуслугу более комфортной и доступной.

Но, как подчеркивает Минэкономразвития в своем Заключении №1077-ВЖ/Д2би от 21.01.2019, оценивающем регулирующее воздействие гаишного проекта, все выйдет с точностью наооборот. Дело в том, что сегодня из 2 238 161 курсантов «площадку» с первого раза сдает менее менее половины (44%). Из этого экономисты делают вывод, что при проталкиваемой гаишниками новой системе испытаний количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на 1 253 370 экзамена (граждане, не сдавшие «площадку на площадке», точно так же будут валиться и в городе), а то и больше.

Фото ТриБолта

Ведь ГИБДД предлагает отказаться от регламентации «площадочных» упражнений, а значит, по мнению Минэкономразвития, субъективность экзаменаторов вырастет в разы — валить «абитурентов» будут куда чаще, увеличивая тем самым число пересдач. Иначе говоря, ни о какой экономии времени ни выпускников автошкол, ни инспекторского состава не идет. Между тем, прием экзаменов на автодромах, имеющих колоссальную пропускную способность (примерно 160 человек в час), но от которых ГАИ отказывается, реально сокращает время проведения экзамена и дает объективную оценку правильности выполняемых упражнений.

Любопытно, что чиновники Минэкономразвития поднимают и такой вопрос, как безопасность дорожного движения. В гаишных предложениях по реформе экзаменационной деятельности о БДД, как ни странно, не сказано ни слова, хотя именно этот аспект должен волновать придорожных полицейских в первую очередь. Так вот экономисты исправляют оплошность «смежников», подчеркивая, что «увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки, в частности, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург». Щелчок по гаишному носу получился элегантным, но, согласитесь, звонким!

Как и вполне резонное замечание «орешкинцев» о том, что государство, финансируя строительство автошкольных автодромов и обеспечивая их содержание, сильно потратилось. Но если Правительство РФ поддержит гаишную «реформу», все эти деньги «будут являться убытками бюджетной системы Российской Федерации». И вряд ли ведомство г-на Черникова возьмется их компенсировать. Да и из каких таких закромов? Разве что из тех сумм, что станут класть в инспекторские карманы граждане, измученные субъективизмом и растянутостью нового экзаменационного процесса…

При этом, уверены в Минэкономразвитии, расходы государство только вырастут, если гаишным новациям дадут зеленый свет. Казне, как минимум, придется закупать новые экзаменационные автомобили и содержать-заправлять их. Ведь после того, как гайцы откажутся от автодромов, автошколам не будет никакого резона предоставлять им свои транспортные средства для приема экзаменов (сейчас до 80% экзаменов проходит с использованием учебно-материальной базы образовательных организаций).

Ну, и вишенка на торте, подаренном Максимом Орешкиным Михаилу Черникову. Очень завуалированно, на бюрократическом языке экивоков и умолчаний, первый предупреждает второго, что предложенный им документ более, чем коррупционноемкий:

Фото avtovzglyad.ru

– Отсутствие требования о наличии инфраструктуры образовательных организаций, снижение стандартизированных требований к выполнению упражнений, а также прямая зависимость между успешностью сдачи экзаменов учеников и хозяйственной деятельностью образовательных учреждений, способны привести к росту недобросовестной конкуренции.

Не знаю, как отнесутся к оценкам Минэкономразвития в Правительстве РФ, но я бы на месте МВД уже сейчас перестал позориться перед всем чесным миром, раз и навсегда забыв о гаишном прожекте, на котором не отоспался только ленивый.

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24 января 2019
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