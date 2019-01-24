Как министр экономики Орешкин рассорился с генералом ГИБДД Черниковым

Напомним, что с июля прошлого года Госавоинспекция как с писанной торбой носится с идеей отказаться от первой части практического экзамена на «права» — так называемой площадки, решив перенести весь экзамен в «боевые» городские условия. Это, мол, сэкономит время не только граждан, но и личного состава ГАИ, что сделает госуслугу более комфортной и доступной.

Но, как подчеркивает Минэкономразвития в своем Заключении №1077-ВЖ/Д2би от 21.01.2019, оценивающем регулирующее воздействие гаишного проекта, все выйдет с точностью наооборот. Дело в том, что сегодня из 2 238 161 курсантов «площадку» с первого раза сдает менее менее половины (44%). Из этого экономисты делают вывод, что при проталкиваемой гаишниками новой системе испытаний количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на 1 253 370 экзамена (граждане, не сдавшие «площадку на площадке», точно так же будут валиться и в городе), а то и больше.