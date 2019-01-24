Как получить по ОСАГО деньги за утрату товарного вида автомобиля

Далеко не все из автовладельцев осведомлены о том, что в случае ДТП, в котором водитель признан невиновным, он может рассчитывать не только на компенсацию за ремонт машины, но и получить от страховщика деньги за утрату ее товарной стоимости. Как это сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Под «утратой товарной стоимости» (УТС) юристы подразумевают разницу в цене между безаварийным автомобилем и уже битым. Какому бы качественному и дорогостоящему ремонту машина не подверглась, все равно экземпляр, восстановленный после ДТП, падает в цене.
Право на возмещение УТС прописано в Постановлении Пленума ВС РФ №2 от 29.01.2015 года «О применении судами законодательства об ОСАГО». Согласно этому документу, утрату товарной стоимости нельзя путать с другой категорией — упущенной выгодой, чем грешат страховщики.
Размер выплат
Что касается конкретной суммы, то при компенсации УТС по ОСАГО общий объем средств вместе с основными выплатами не должен превышать максимальную страховую сумму, равную 400 000 рублей. Если в итоге ее недостаточно для полного возмещения причиненного вреда, разница между страховой выплатой и фактическим размером ущерба может быть взыскана с виновника ДТП, согласно статьям 1064 и 1072 ГК РФ.
А если речь идет о КАСКО, то все условия по этому пункту должны быть отдельно прописаны в страховом договоре. Главное, чтобы там не было прямого отказа в возмещении УТС. В любом случае, конкретный размер выплат определяет независимая экспертиза.
Условия получения компенсации УТС
Получить деньги за компенсацию УТС в праве только водитель, невиновный в ДТП. При этом машина не должна быть старше семи лет (отечественный автомобиль — не старше трех), а ее износ не превышать 30%. Товарная стоимость выплачивается только при условии, если это первое ДТП в биографии авто.
Как получить УТС
Как уже было сказано выше, для получения выплат УТС необходимо независимая экспертиза, которая зафиксирует их размер. Затем автовладелец оформляет заявление на компенсацию в страховую компанию с указанием требуемой суммы. Если страховщик ему в этом отказывает, то можно смело подавать иск в суд. Но, как правило, до этого дело не доходит, поскольку страховые компании хорошо осведомлены, что в подобных случаях судьи чаще всего принимают сторону автовладельца.