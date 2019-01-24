Как получить по ОСАГО деньги за утрату товарного вида автомобиля

Под «утратой товарной стоимости» (УТС) юристы подразумевают разницу в цене между безаварийным автомобилем и уже битым. Какому бы качественному и дорогостоящему ремонту машина не подверглась, все равно экземпляр, восстановленный после ДТП, падает в цене.

Право на возмещение УТС прописано в Постановлении Пленума ВС РФ №2 от 29.01.2015 года «О применении судами законодательства об ОСАГО». Согласно этому документу, утрату товарной стоимости нельзя путать с другой категорией — упущенной выгодой, чем грешат страховщики.

Размер выплат

Что касается конкретной суммы, то при компенсации УТС по ОСАГО общий объем средств вместе с основными выплатами не должен превышать максимальную страховую сумму, равную 400 000 рублей. Если в итоге ее недостаточно для полного возмещения причиненного вреда, разница между страховой выплатой и фактическим размером ущерба может быть взыскана с виновника ДТП, согласно статьям 1064 и 1072 ГК РФ.