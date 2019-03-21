Правительство хочет увеличить выплаты по ОСАГО в 4 раза

Еще одно изменение в законодательство об ОСАГО будет, скорее всего, внесено на рассмотрение Госдумы. Проект поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» подразумевает увеличение страховых выплат близким погибшего в ДТП уже с 1 января 2020 года.

Документ предлагает увеличить размер страховой суммы по риску причинения вреда жизни и здоровью граждан до 2 млн. рублей.

В данный момент на такую сумму в рамках обязательного страхования могут претендовать родственники погибшего в аварии с общественным транспортом, а за расставшегося с жизнью в салоне легковушки полагается всего 500 000 рублей.

Эта нестыковка будет ликвидирована в случае принятия предложения правительства Госдумой.