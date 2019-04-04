Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог. Сейчас пункт 2 статьи 358 НК РФ гласит, что объектом налогообложения не являются «транспортные средства, находящиеся в розыске».

То есть, как только угнанную машину находят и убирают из розыскных баз МВД, автовладельцу за нее нужно опять начинать платить транспортный налог. А между тем, такое авто может еще потом годами находиться на полицейской спецстоянке по тем или иным причинам. То есть, его владелец пользоваться машиной не может по независящим от него причинам, но транспортный налог платить обязан.

Принятая Госдумой поправка дополняет статью 358 НК фразой о том, что налог за угнанную машину ее владельцу платить не нужно до тех пор, пока найденное транспортное средство ему не выдадут на руки.