За езду без ОСАГО водителям начали слать «письма счастья»

Стали известны подробности об уже начавшейся пилотной эксплуатации камер автоматической фиксации, определяющих наличие полиса ОСАГО у проезжающей машины. Автовладельцы получат не стандартные извещения о выписанном штрафе, сообщает «Коммерсант», а некие информационные письма от московской УГИБДД.

В них сообщается, что выявлена эксплуатация автомобиля, чей владелец не застраховался по ОСАГО. Первые извещения уже отправлены почти 5500 автовладельцам. Оказывается, их машины были обнаружены камерами без полиса еще в конце мая.

Выяснилось, что более полутора тысяч камер, принадлежащих московскому ЦОДД, ежедневно фиксируют всего порядка 3 млн автомобилей на дорогах города. В ходе тестирования перед запуском системы в Московском регионе было выявлено 730 000 нарушителей без ОСАГО.

Другими словами, владельцы практически каждого четвертого транспортного средства в регионе не покупают полис ОСАГО в установленном порядке.