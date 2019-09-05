Без ГИБДД и извещений: с 1 ноября аварии разрешат оформлять по интернету

Однако «сетевое» оформление аварии возможно только в том случае, если в ней не пострадали люди, столкнулись только две машины, у обоих водителей нет разногласий относительно виновника происшествия, оба они зарегистрированы на сайте госуслуг и у обоих в смартфоне установлено приложение «ДТП. Европротокол».

Как это все будет работать на практике, пока никто не знает. В теории же водители, попавшие в ДТП, должны придти к соглашению о виновности кого-то из них в инциденте. Если договориться удалось, они включают смартфоны, запускают мобильное приложение, в котором авторизуются через сайт госуслуг.

Затем заполняют соответствующую форму, через приложение же фотографируют машины, их расположение и повреждения. Вся эта информация, включая данные о координатах аварии, оправляется вместе с личными данными водителей и информацией о полисах ОСАГО в «Автоматическую информационную систему ОСАГО».

Оттуда извещение о ДТП автоматически поступает компаниям, чьи полисы находятся на руках у участников — водителям не придется самим ставить в известность страховщикам.