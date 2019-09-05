Без ГИБДД и извещений: с 1 ноября аварии разрешат оформлять по интернету

С 1 ноября в России в пилотном режиме заработает мобильное приложение «ДТП. Европротокол», благодаря которому водители смогут оформлять аварии по интернету — без вызова полиции и заполнения привычного бумажного извещения. Пока, правда, сервисом, разработанным Российским союзом автостраховщиков, можно будет пользоваться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Максим Строкер

Однако «сетевое» оформление аварии возможно только в том случае, если в ней не пострадали люди, столкнулись только две машины, у обоих водителей нет разногласий относительно виновника происшествия, оба они зарегистрированы на сайте госуслуг и у обоих в смартфоне установлено приложение «ДТП. Европротокол».

Как это все будет работать на практике, пока никто не знает. В теории же водители, попавшие в ДТП, должны придти к соглашению о виновности кого-то из них в инциденте. Если договориться удалось, они включают смартфоны, запускают мобильное приложение, в котором авторизуются через сайт госуслуг.

Затем заполняют соответствующую форму, через приложение же фотографируют машины, их расположение и повреждения. Вся эта информация, включая данные о координатах аварии, оправляется вместе с личными данными водителей и информацией о полисах ОСАГО в «Автоматическую информационную систему ОСАГО».

Оттуда извещение о ДТП автоматически поступает компаниям, чьи полисы находятся на руках у участников — водителям не придется самим ставить в известность страховщикам.

Соответственно, у последних не будет шансов отказать потом в выплате компенсации ущерба на основании формальных придирок вроде пропущенного срока уведомления.

И в целом оформление аварии по европротоколу через интернет смотрится очень даже неплохо. Однако уже сейчас можно назвать сразу несколько возможных «подводных камней».

Во-первых, регистрация на сайте госуслуг имеется далеко не у каждого водителя. Во-вторых, страховые наверняка получат шанс всячески увиливать от выплат, мотивируя это тем, что фотографии поврежденных машин, сделанные автовладельцами, «некачественные».

В-третьих, у водителей, решивших воспользоваться «сетевым европротоколом», по правилам есть только 60 минут на его оформление. При порой сомнительном качестве мобильного интернета во многих частях Подмосковья и Ленобласти, не говоря уж о глубокой российской провинции, оформление онлайн-европротокола может превратиться в мучительный процесс, оканчивающийся фиаско.

В результате гражданам, скорее всего, придется еще долго пользоваться бумажными извещениями о ДТП — несмотря на всю привлекательность электронной версии…

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, европротокол
5 сентября 2019
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