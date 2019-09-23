В России начали по-новому считать «налог на роскошь»

Для автомобилей возрастом до трех лет с прайсом от 3 000 000 до 5 000 000 рублей ввели единый повышающий коэффициент — 1,1. Ранее за владение такими авто, сошедших с конвейера не больше года назад, приходилось выплачивать транспортный налог с коэффициентом 1,5.

На машины, «прожившие» от года до двух, государственный сбор умножался на 1,3. А на те «легковушки», что были выпущены от двух до трех лет назад, — на 1,1.

Кроме того, перечень «роскошных» автомобилей с повышенным налогом, опубликованный Минпромторгом в марте, пополнился еще тремя автомобилями — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. Эта троица добавились к 1193 уже имеющимся машинам.

Между тем, в Госдуме заговорили об отмене транспортного налога как такового в ответ на предложение Счетной палаты РФ определять повышенный коэффициент не ценником, а мощностью и иными неотъемлемыми характеристиками авто.