Видеорегистраторы, пылесосы и другие наиболее популярные автоаксессуары в России

Самым востребованным сопутствующим товаром, в результате опроса, проведенного специалистами ГК «АвтоСпецЦентр», оказался видеорегистратор. Его приобрели 47% респондентов. Второе место досталось радар-детектору и «мультимедийку»: они набрали по 25% голосов. Далее следуют компрессор (16%), пылесос (14%), навигатор (12%) и чехлы на сиденья. А 5% опрошенных назвали ароматизаторы для салона.

Внешние аксессуары не так популярны: 20% участников опроса сообщили, что ничем не дополняют экстерьер своего авто. При том 28% автомобилистов установили рейлинги на крышу, а 27% — дефлекторы.