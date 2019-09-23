Видеорегистраторы, пылесосы и другие наиболее популярные автоаксессуары в России

Самым востребованным сопутствующим товаром, в результате опроса, проведенного специалистами ГК «АвтоСпецЦентр», оказался видеорегистратор. Его приобрели 47% респондентов. Второе место досталось радар-детектору и «мультимедийку»: они набрали по 25% голосов. Далее следуют компрессор (16%), пылесос (14%), навигатор (12%) и чехлы на сиденья. А 5% опрошенных назвали ароматизаторы для салона.
Внешние аксессуары не так популярны: 20% участников опроса сообщили, что ничем не дополняют экстерьер своего авто. При том 28% автомобилистов установили рейлинги на крышу, а 27% — дефлекторы.
Между тем, покупатели фирменных «примочек» и более дешевых аналогов других производителей разделились примерно на два одинаковых фронта: 49% автолюбителей приобретают оригинальный товар, а 51% — экономит на «лэйблах».
Встречайте: аксессуары, не попавшие в списки самых покупаемых, но все же были названы нашими соотечественниками. Это коврики, подлокотники, оплетка на руль, рамки для номерных знаков, пепельницы и холодильники.
Стоит отметить, что половина опрошенных (48%) готова отдать за «допначинку» от 30 000 до 70 000 за 1 − 3 года владения авто. 25% владельцев могут выделить на эту «роскошь» до 30 000 «целковых». У 21% есть возможность «раскошелиться» на 70 000 — 150 000. И только 6% закладывают на сопутствующее оборудование более 150 000 «деревянных».
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