С 1-го ноября ДТП разрешили оформить без ГИБДД через смартфон

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил в реальную эксплуатацию приложение «Помощник ОСАГО». Воспользоваться программой могут автовадельцы, зарегистрированные на портале госуслуг. После столкновения, если в нем участвовали только два автомобиля и н пострадали люди, один из водителей участников достает свой мобильный гаджет, запускает на нем «Помощник» и приступает к оформлению. Он фотографирует повреждения машин и заполняет электронное извещение. Любопытно, что схему ДТП участникам аварии придется нарисовать на бумажке, а потом сфотографировать ее.

После этого на смартфоне первого водителя появится сгенерированный системой QR-код, а второй водитель через также запущенный у него «Помощник ОСАГО» сканирует его, подтверждая таким образом свое согласие со схемой ДТП и информацией, внесенной в электронное извещение. После этого данные об аварии поступят из системы госуслуг и РСА страховым компаниям участников аварии. Страховое возмещение по ОСАГО в этом случае составляет до 400 000 рублей.

Пока «Помощник ОСАГО» заработал лишь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. По всей стране он должен заработать с 2021 года.