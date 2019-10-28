Соседям на зависть: тест-драйв Changan CS35 Plus

Первое впечатление от автомобиля — имеется в виду похожесть на некого «немца» — объясняется просто. Дизайн передка машины напоминает современный VW Tiguan, а кормы — VW T-Cross, которого на российском рынке нет и не предвидится. Так что китайцев на полном серьезе можно поблагодарить за знакомство широки масс российских автомобилистов с образчиком современного немецкого автодизайна.
А если серьезно, то к внешнему виду «китайца» «докопаться» действительно сложно. Поэтому лично я совершенно не удивлялся, когда CS35 Plus вызывал повышенное внимание соседей по потоку. Это выражалось в том, что машины разных брендов (чаще всего — немецких) регулярно пристраивались в задней полусфере и по несколько минут «висели» там — пока их водители наслаждались дизайном кормы Changan CS35 Plus.
Надо сказать, что и в салоне у CS35Plus «китайщиной», что называется, даже не пахнет. Разве что повышенное содержание в интерьере «алюминиевых» деталей отделки выдает азиатское происхождение модели, но не навязчиво.
Что же касается пластика, то он тут такого качества, что большинству любых моделей (в том числе европейского происхождения) — как кроссоверов, так и седанов с ценником в районе 1 млн. рублей, — подобное и не снилось. Мягкий, «под кожу» с прострочкой, без малейшего намека на гулкость. Им покрыто чуть ли не все, что только можно в салоне — включая «подоконник» под лобовым стеклом, дверные панели, рулевое колесо, центральный тоннель и прочее. Это что-то новенькое в репертуаре «китайцев». По крайней мере, для нашего рынка.
Виртуальная приборная доска, помимо циферблатов спидометра и тахометра, имеет мониторчик борткомпьютера между ними. Картинка и шрифты на нем по четкости и проработанности дизайна — не хуже чем у премиальных европейцев.
На центральной консоли CS35 Plus вы не найдете никаких «крутилок». Вообще, старых добрых кнопок в салоне, не считая блока регулировки боковых зеркал, всего три штуки: «старт/стоп» двигателя и обогрев водительского и пассажирского сидений. Все остальное управляется и регулируется исключительно через сенсорные панели, панельки и экран мультимедийной системы с диагональю 10,25 дюйма.
Даже чтобы отрегулировать температуру климат-контроля или обдув вентилятора нужно «ласкать» пальцем соответствующие «тачскринчики». Подобное встречается редко где, преимущественно у моделей премиум-сегмента. Еще по-хорошему удивило качество работы камеры заднего вида. Словно видеоролик с хорошего видеорегистратора смотришь.
Пассажирам заднего дивана тоже грех жаловаться. Автор этих строк традиционно уселся там «сам за собой» и обнаружил, что в этом «китайце», прямом конкуренте популярной Hyundai Creta, сзади чувствуешь себя вполне комфортно. Между своими коленями и спинкой водительского сиденья, отрегулированного под мои 180 см. роста, я, сидя там, легко просовываю кулак.
Багажное отделение, даже с учетом «классовой» компактности этого Changan, тут не самое большое по объему из возможных — 337 литров против около 400 у той же Creta. При том, что под полом — компактная «докатка» вместо полноценного запасного колеса. Тем не менее, если на ставить перед собой сверхзадачи перевезти с собой за раз половину квартиры, то и имеющегося объема хватит для 99% повседневных задач. Включая транспортное обеспечение воскресного семейного шопинга.
Таким образом, в плане дизайна и эргономики Changan CS35 Plus не уступает (это как минимум), а в чем-то и превосходит своих одноклассников японского и корейского происхождения. Про собратьев-«китайцев» и упоминать не хочется.
А вот его к ходовым качествам, как говорится, есть вопросы. Под капотом стоит 1,6-литровый 117-сильный бензиновый моторчик. Трансмиссия — переднеприводная. Есть комплектации с 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». Мы катались на АКП.
Откровенно говоря, 117 «лошадок» для машины со снаряженной массой около 1400 кг по нынешним меркам маловато. Разгон до 100 км/ч за 15 секунд устроит сейчас лишь крайне стрессоустойчивого водителя. На скоростной трассе на этом авто лучше не связываться с рискованными обгонами — особенно если в ней сидят трое пассажиров, а багажник загружен какой-никакой поклажей. Ну, а для города динамики хватает.
Но для этого приходится интенсивно пользоваться педалью газа, благо, это не приводит к повышенному потреблению топлива — если верить бортовому компьютеру, вы почти всегда укладываетесь в 8,5—8,7 л/100 км.
Эх, поставить бы под капот машины агрегат мощностью около 150-сил! Но китайцы не могут себе такого позволить — более мощный мотор повысит цену модели с вполне адекватных на сегодняшний день 1,2 млн. рублей «в топе» как минимум на сотню тысяч рублей. А жаль. Ведь с точки зрения подвески наш испытуемый тоже мало в чем уступит кроссоверам-конкурентам.
Рулится он однозначно не хуже одноклассников из Японии и Кореи. Разве что энергоемкости подвески при полной загрузке машины чуток недостает: приличного размера ямки на большой скорости все же отдаются на кузове «китайца».
Если же оценивать Changan CS35Plus в общем, интегрально, то можно уверенно констатировать, что китайцы создали фактического конкурента Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и прочих компактных кроссоверов. То есть объективно машинка получилась у Changan и симпатичная, и вполне современная по оснащению и «железу».