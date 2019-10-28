Соседям на зависть: тест-драйв Changan CS35 Plus

Первое впечатление от автомобиля — имеется в виду похожесть на некого «немца» — объясняется просто. Дизайн передка машины напоминает современный VW Tiguan, а кормы — VW T-Cross, которого на российском рынке нет и не предвидится. Так что китайцев на полном серьезе можно поблагодарить за знакомство широки масс российских автомобилистов с образчиком современного немецкого автодизайна.

А если серьезно, то к внешнему виду «китайца» «докопаться» действительно сложно. Поэтому лично я совершенно не удивлялся, когда CS35 Plus вызывал повышенное внимание соседей по потоку. Это выражалось в том, что машины разных брендов (чаще всего — немецких) регулярно пристраивались в задней полусфере и по несколько минут «висели» там — пока их водители наслаждались дизайном кормы Changan CS35 Plus.

Надо сказать, что и в салоне у CS35Plus «китайщиной», что называется, даже не пахнет. Разве что повышенное содержание в интерьере «алюминиевых» деталей отделки выдает азиатское происхождение модели, но не навязчиво.