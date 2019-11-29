Мелкие уловки автостраховщиков, чтобы отказать водителю в больших выплатах

Любопытно при этом, что опоздав на день-другой к страховым, пострадает и виновник ДТП. Ему, несмотря на подлинный и действующий полис ОСАГО, придется самому оплачивать убытки оппонента: страховая компания просто выставит ему регрессное требование.
Поэтому важно помнить, что со всеми документами и пострадавший в дорожном инциденте, и его виновник обязаны обратиться каждый в свою страховую компанию в течение 5-и рабочих дней после случившегося, представив все необходимые документы. При этом факт обращения лучше всего зафиксировать печатью страховщика на копии «Извещения о ДТП». В противном случае, повторимся, пострадавший водитель не получит компенсации от страховой, а виновный в итоге оплатит все из своего кармана..
Бланк протокола нужно принести в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. Возьмите копию с печатью и датой приема документов. Если виновник ДТП так не сделает, страховая компания по закону имеет право выставить ему регрессное требование. Это означает, что он будет за свои средства компенсировать ущерб, причиненный второму водителю. А пострадавший, не отправив протокол, не получит выплат.
Кстати сказать, в страховую компанию может обратиться не владелец транспортного средства, а любой другой человек: жена, брат, друг или юрист. Тогда понадобится доверенность от владельца на получение возмещения.
Но если и этот вариант по каким-то причинам не подходит, сделайте себе протокола и извещения о ДТП, а оригинал отправьте в свою страховую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в 2-х экземплярах. После отправки у вас будет копия протокола и одна опись со штампом. Сохраните их, чтобы доказать своевременность отправки бумаг. Когда письмо придет в страховую компанию, вам отправят уведомление — заберите его на почте.
…А вообще, как показывает практика, в выплатах страховые компании чаще всего отказывают по трем причинам. О двух мы уже сказали — это ошибки при заполнении европротокола (как правильно это делать, можно узнать здесь); несоблюдение сроков подачи извещения и ремонт автомобиля в течение 15 суток после аварии. При этом последние требование — не ремонтировать и не утилизировать автомобиль — вполне объяснимо. Страховая хочет увидеть «масштаб бедствия» и определить сумму ущерба. Поэтому придется поездить с треснувшим бампером или разбитой фарой.