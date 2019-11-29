Мелкие уловки автостраховщиков, чтобы отказать водителю в больших выплатах

Любопытно при этом, что опоздав на день-другой к страховым, пострадает и виновник ДТП. Ему, несмотря на подлинный и действующий полис ОСАГО, придется самому оплачивать убытки оппонента: страховая компания просто выставит ему регрессное требование.

Поэтому важно помнить, что со всеми документами и пострадавший в дорожном инциденте, и его виновник обязаны обратиться каждый в свою страховую компанию в течение 5-и рабочих дней после случившегося, представив все необходимые документы. При этом факт обращения лучше всего зафиксировать печатью страховщика на копии «Извещения о ДТП». В противном случае, повторимся, пострадавший водитель не получит компенсации от страховой, а виновный в итоге оплатит все из своего кармана..

Бланк протокола нужно принести в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. Возьмите копию с печатью и датой приема документов. Если виновник ДТП так не сделает, страховая компания по закону имеет право выставить ему регрессное требование. Это означает, что он будет за свои средства компенсировать ущерб, причиненный второму водителю. А пострадавший, не отправив протокол, не получит выплат.