5 аксессуаров в автомобиле, которые дико раздражают полицейских

Большинство гаишников — в обычной жизни, как правило, активные автолюбители, и машина для них нечто большее, чем только объект надзора и контроля. С одной стороны, безусловно, стража порядка не должно волновать, какие аксессуары использует тот или иной водитель в салоне своего авто, если их наличие не противоречит закону. Но с другой стороны это запросто может повлиять на его психологический настрой.

Речь пойдет о тех аксессуарах в автомобиле, которые разрешены ПДД, но действуют на стражей порядка крайне негативно.

Видеорегистратор

Возможно, порядочный и кристально честный сотрудник ГИБДД во время проверки документов не обратит внимание на смартфон с включенной видеокамерой в руках у водителя или пассажира. А вот на «оборотня», нечистого на руку, это обычно действует, как красная тряпка на быка.

Даже если гражданин ничего не снимает, опытный инспектор, общаясь с ним через открытое окно, всегда обратит внимание, присутствует ли в салоне машины видеорегистратор. Обнаружив этот аксессуар, некоторые сразу начинают качать права и рассказывать сказки о запрете видеосъемки должностных лиц. Другие стражи порядка, заметив его, вовсе не подадут виду, что камера их дико раздражает. Но, увы, в большинстве случаев, это именно так.