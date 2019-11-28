5 аксессуаров в автомобиле, которые дико раздражают полицейских

Большинство гаишников — в обычной жизни, как правило, активные автолюбители, и машина для них нечто большее, чем только объект надзора и контроля. С одной стороны, безусловно, стража порядка не должно волновать, какие аксессуары использует тот или иной водитель в салоне своего авто, если их наличие не противоречит закону. Но с другой стороны это запросто может повлиять на его психологический настрой.
Речь пойдет о тех аксессуарах в автомобиле, которые разрешены ПДД, но действуют на стражей порядка крайне негативно.
Видеорегистратор
Возможно, порядочный и кристально честный сотрудник ГИБДД во время проверки документов не обратит внимание на смартфон с включенной видеокамерой в руках у водителя или пассажира. А вот на «оборотня», нечистого на руку, это обычно действует, как красная тряпка на быка.
Даже если гражданин ничего не снимает, опытный инспектор, общаясь с ним через открытое окно, всегда обратит внимание, присутствует ли в салоне машины видеорегистратор. Обнаружив этот аксессуар, некоторые сразу начинают качать права и рассказывать сказки о запрете видеосъемки должностных лиц. Другие стражи порядка, заметив его, вовсе не подадут виду, что камера их дико раздражает. Но, увы, в большинстве случаев, это именно так.
Спортивный глушитель
Даже если нештатный агрессивного вида глушитель от спорткара, установленный на какую-нибудь старую «Ладу», соответствует Правилам ЕЭК ООН и всем нормативам по шуму (не более 96 децибелл), вряд ли такую «красоту» оценит сотрудник ГИБДД. Логика проста — если человека за рулем переполняют драйверские амбиции, и он пытается быть похожим на гонщика, то наверняка за ним тянется шлейф нарушений. А значит и высока вероятность неоплаченных штрафов, что требует проверки…
Наклейки и надписи
Разного рода стикеры с остроумными (вроде как) надписями и многозначительными символами, наклеенные на стекло или кузов автомобиля по-прежнему в моде не только в нашей провинции, но и в крупных городах. Наряду с безобидными слоганами из серии «Спасибо деду за победу», «Бро, твори добро» или «Меня зовут Вова, я знаю три слова» встречаются крайне агрессивные и провокационные шедевры.
Согласитесь, вряд ли страж порядка сильно обрадуется, если на остановленной машине ему попадется на глаза надпись типа: «Я выпил, а ты?», «Пью пиво, живу красиво», «30 минут страха, и вы дома» или «Пешеходы бывают двух видов — шустрые и мертвые» и прочие искрометные фразы. А ведь найдется еще масса ораздо более хлестких и жестких примеров фольклора с нецензурной лексикой. Кстати, подобные надписи и рисунки на машинах много расскажут полицейским об их владельцах.
Аэрография
Какую только живопись не увидишь на кузове современных автомобилей. Но вот беда — на вкус и цвет товарищей нет: одни от произведения пребывают в полном восторге, а для других — это повод для скуки, уныния и совершенно непредсказуемых эмоций.
Некоторые полисмены на подсознательном уровне склонны расценивать любую попытку рядового гражданина выделиться на общем фоне, как вызов общепринятым нормам. А это, как правило, рождает предвзятое отношение, что оправданию, конечно же, не подлежит.
Декор
Каждый водитель волен украшать салон своего автомобиля, как ему заблагорассудится, но все-таки многим изменяет чувство меры. С чем только стражам порядка не приходится сталкиваться при встречах с водителями на дорогах. Порой просто сложно общаться с водителем через открытое окно и не обращать внимания на дополнительные экстравагантные элементы декора в виде дурацких подвесных талисманов, разного рода сувениров, подушек, мягких игрушек, шторок с вышивкой и прочего барахла.
А уж если миловидная блондинка сидит за рулем плюшевом салоне розового цвета, одной рукой держится за штурвал, а другой прижимает к груди игрушечного медвежонка, правоохранителю приходится тратить время на лекцию, как правильно сидеть за рулем. И это их дико раздражает…