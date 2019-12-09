Как Европротокол «подложил свинью» водителям

Банк России, Российский союз автостраховщиков и Минкомсвязи обработали вопросы, поступившие по работе суперсервиса «Евпропротокол онлайн». В итоге выяснилось, что многие автовладельцы, установившие на своих мобильных гаджетах «Евпропротокол онлайн», не могут им воспользоваться в случае аварии, несмотря на отличное интернет-соединение. Оказывается, разработчики этого сервиса приготовили для них пару неприятных сюрпризов.

Прежде всего выяснилось, что такие приложения, как VPN, Proxy, AnyConnect, Firewall, Adguard, будучи включенными на смартфоне, блокируют функционирование «Помощник ОСАГО». Их нужно отключить, чтобы воспользоваться суперсервисом. Но это полбеды.

Достаточно часто владельцы телефонов включают на нем режим root-доступа («режим разработчика»), существенно расширяющий возможности точной настройки аппарата «под себя» и позволяющий более полно использовать заложенные в него технические возможности.

Но, оказывается, для продвинутых пользователей возможность воспользоваться «Помощником ОСАГО» и оформить ДТП с помощью смартфона закрыта по определению: «в целях безопасности, для того, чтобы предотвратить редактирование фотографий ДТП и связанных с этим попыток мошенничества», — как объясняют разработчики приложения.