За сколько дней страховщики обязаны отремонтировать автомобиль по КАСКО

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель с вполне резонным вопросом: «Автомобиль в ремонте по КАСКО уже около 2-х месяцев. Есть ли сроки, ограничивающие нахождения машины в ремзоне?». Сразу ответим, что есть. Но есть и нюансы, о которых нужно знать каждому водителю.
Начнем с того, что сроки ремонта по КАСКО, согласно ст. 943 ГК РФ, определяются договором страхования или приложением к нему — именно в этих бумагах указан максимально возможный срок ремонта автомобиля и факторы, увеличивающие его. Например, если повреждения автомобиля составляют 75% от его стоимости, то страховой компании потребуется дополнительное время и экспертиза, чтобы решить: ремонтировать автомобиль или же его проще списать, а владельцу выплатить положенную договором компенсацию.
А вот если в договоре КАСКО срок, в который страховая обязуется вернуть в исправное техническое состояние транспортное средство, не указан (что, впрочем, маловероятно), то согласно пункту 2 ст. 314 ГК РФ «Срок исполнения обязательства», она должна выполнить ремонтные работы в «разумный срок», который определяет Закон РФ «О защите прав потребителей» — в течение 45 дней.
Стоит напомнить, что клиент, сдавший автомобиль в автосервис, вправе потребовать от ремонтников отчет о ходе выполнения работ и времени, затраченном на восстановление поврежденных деталей. При этом если после ремонта обнаружатся какие-либо не устраненные дефекты, то согласно п.2 ст. 314 ГК РФ, СТО обязана будет устранить нарушения в течение следующих 7 дней.
Важный момент, на который стоит обратить внимание страховой компании (они имеют особенность его игнорировать) заключается в том, что если автомобиль новый, то в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Суда РФ по обзору дел, связанных с добровольным страхованием, он должен ремонтироваться у официального дилера. В противном случае гарантия автопроизводителя аннулируется.
Если ремонт затянулся вопреки тому, что было указано в договоре, а страховая не торопится аргументированно объяснить причины задержки, то клиент вправе подать досудебную жалобу на имя руководителя страховой компании. Как правило, это стимулирует ее сотрудников на более расторопные действия. Но если и это не помогло, то можно забрать и отремонтировать автомобиль в другом сервисе, а страховой компании предъявить иск о возмещении понесенных расходов и компенсации просрочки, которая, кстати, так же оговорена в страховом договоре.
И помните, что прежде чем заключать какие-либо договора, рекомендуем как следует ознакомиться с их содержанием, а также с тем, что написано в приложениях и дополнительных соглашениях, которые к ним прилагаются. Это поможет избежать недоразумений в дальнейшем при возникновении страхового случая.