За сколько дней страховщики обязаны отремонтировать автомобиль по КАСКО

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель с вполне резонным вопросом: «Автомобиль в ремонте по КАСКО уже около 2-х месяцев. Есть ли сроки, ограничивающие нахождения машины в ремзоне?». Сразу ответим, что есть. Но есть и нюансы, о которых нужно знать каждому водителю.

Начнем с того, что сроки ремонта по КАСКО, согласно ст. 943 ГК РФ, определяются договором страхования или приложением к нему — именно в этих бумагах указан максимально возможный срок ремонта автомобиля и факторы, увеличивающие его. Например, если повреждения автомобиля составляют 75% от его стоимости, то страховой компании потребуется дополнительное время и экспертиза, чтобы решить: ремонтировать автомобиль или же его проще списать, а владельцу выплатить положенную договором компенсацию.

А вот если в договоре КАСКО срок, в который страховая обязуется вернуть в исправное техническое состояние транспортное средство, не указан (что, впрочем, маловероятно), то согласно пункту 2 ст. 314 ГК РФ «Срок исполнения обязательства», она должна выполнить ремонтные работы в «разумный срок», который определяет Закон РФ «О защите прав потребителей» — в течение 45 дней.