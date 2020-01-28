Собачьи похороны: как страховщики делают деньги на путешествующих в машине животных

Тем не менее, страховщики предлагают и такую услугу. Стоит она сущие пустяки: премия за годовой полис для пса или кота, путешествующего по всему миру, в страховой компании «Согласие», например, составит от 1 тыс. рублей (при этом, завлекают клиентов ее менеджеры) вес животного на размер премии не влияет). Правда, питомцу на момент заключения договора страхования должно быть не более 8 лет. Так страховые минимизируют свои риски, поэтому красиво похоронить на полученную страховую премию 10-летние животное не получится.

Кстати, о премии (черт, возьми, даже в таком тонком вопросе страховщики не могли подобрать более подобающего определения компенсационным выплатам). Она при страховании собак обычно выше, чем при страховании котов, так как больше и тариф, и стоимость животных: собаки оцениваются до 90 тыс. руб., а коты и кошки — до 60 тыс. руб. Иначе говоря, страховщики уверены, что горе владельца умершей кошки Мурки на 30 тыс. «деревянных» слабее, чем хозяина пса Трезора.

…Понятно, о чем думает человек, страхуя свою жизнь и здоровье: на полученные в случае его смерти деньги некоторое время смогут без проблем существовать неутешные близкие. Но вот страховать хвостатого любимца (речь, понятное дело, не идет о заводчиках, для которых животинка — исключительно источник доходов), чтобы потом — что: закатить по нему грандиозные поминки и установить на могилке помпезный памятник?..