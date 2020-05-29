Российские водители массово отказываются от покупки ОСАГО

Любопытное исследование провели специалисты РГС Банка, выявив, что не более 30% российских автомобилистов оформляют добровольный полис страхования от ущерба, угона или хищения. От несчастного случая страхуются 18% водителей, продукт страхования жизни покупают 15% «рулевых», а 22% участников опроса оформляет полис добровольного медицинского страхования.

Не удивительно, что столичные автолюбители едва ли не вдвое чаще своих региональных «коллег» заказывают полисы для выезда за рубеж — 12% против 6%. А вот тратят на страховки московские и провинциальные водители практически одинаково. Так, от 5000 до 10 000 рублей расходует 27% россиян, и 26% москвичей. В сумму 10—15 тысяч укладываются 13% автовладельцев из регионов и 14% — из Первопрестольной. А меньше 5000 в российской валюте тратят 15% провинциальных водителей и всего 8% — в столице.

Стоит добавить, что 21% наших соотечественников за минувший год вообще отказались от автомобильных страховок. Независимые эксперты уверены, что дальше отказников будет еще больше.