Купить ОСАГО стало сложнее из-за сбоев в электронной системе РСА

Программное обеспечение, разработанное РСА — АИС ОСАГО 2.0 — было официально запущено в эксплуатацию 28 июня. С тех пор все полисы ОСАГО, оформляемые в России проводятся исключительно через нее.

Практически сразу же после этого, конечные пользователи столкнулись с различными глюками и отказами с ее стороны. Больше всего фиксируется жалоб на ее постоянное «зависание» на неопределенное время и некорректное определение КБМ — коэффициента безаварийной езды, сильно влияющего на конечную стоимость полиса.

Почти все упреки и возмущенные отзывы на профильных интернет-ресурсах в адрес АИС ОСАГО 2.0 оканчиваются риторическим вопросом типа: кто мешал РСА сначала отладить систему, прежде чем запускать ее в полноценную эксплуатацию?!

– Мы думаем, что в течение этой недели система должна быть донастроена. И я думаю, что после этого она должна начать работать по нашим оценкам относительно нормально. Мы находимся в постоянном контакте с РСА. И надеемся, что нам не придется прибегать к разного рода административным воздействиям для того, чтобы наладить работу этой системы, — заявил по этому поводу зампред Банка России Владимир Чистюхин.