Почему с 1 марта пройти техосмотр будет крайне сложно

Чтобы было понятнее, в реестре Российского союза автостраховщиков (РСА) сейчас значится около 5 000 операторов техосмотра, притом 659 «заблокированы» по причине нарушений. Когда РСА захотел понять, сколько же компаний готовы работать по новым правилам, на запрос ответила только половина — 2 500 станций! Из них свое согласие озвучили 85%. Итого, мы имеем лишь около 2 200 пунктов, которые точно продолжат работу после 1 марта.

Глава ГИБДД Михаил Черников еще прошлой осенью говорил, что даже 5 000 операторов — это мало. Если, конечно, проводить техосмотр по-честному, а не просто выдавать диагностические карты всем подряд.

В свою очередь, в РСА также не исключают такого сценария, когда возле пунктов выстроятся очереди. А это справоцирует коллапс, ведь если не будет ТО — не будет полисов ОСАГО, так как купить полис автогражданки без диагностической карты нельзя.

Как сложится ситуация на самом деле, никто предсказать не готов. Но по старой привычке РСА предлагает… поднять тарифы на техосмотр. Якобы средняя стоимость процедуры на уровне 450–500 рублей не позволяет окупить содержание оборудование и аренду помещения.