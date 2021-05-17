Эксперты предложили эвакуировать машины на штрафстоянки за езду без ОСАГО

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, «в качестве наказания за повторное нарушение следует выносить запрет на эксплуатацию транспортного средства». Иначе говоря, отправлять автомобиль на штрафстоянку и возвращать его лишь после приобретения водителем полиса ОСАГО.

Между тем, для тех, кто впервые «попался» гаишникам без страховки, эксперт предлагает ввести более «мягкую» ответственность. Например, ограничиться предупреждением. Но если «бесполисник» продолжит и дальше ездить без «автогражданки», то наказание, как уже было сказано, должно быть много суровее.

— На мой взгляд, именно этот путь окажется максимально эффективным для решения проблемы со злостными нарушителями, — подытожил Петр Шкуматов.