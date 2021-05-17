Почему некоторые водители переплачивают за ОСАГО тысячи рублей

Самая распространенная причина переплат вызвана, вы удивитесь, банальной заменой «прав» по истечению срока их действия. Мало кто знает, что информация об этом рутинном действии попадает не только в гаишные базы, но и в базу Российского союза страховщиков (РСА). И страховщики то ли по невнимательности, то ли умышленно нет-нет, да «забывают» привязать коэффициент бонус-малус (КБМ), определяющий безаварийность гражданина, к новому в/у.
В результате, утверждают аналитики сервиса для подбора и покупки ОСАГОbip.ru, водителям присваивают базовое значение коэффициента равное 1 и стоимость ОСАГО растет. И если, подчеркивают эксперты, «для большинства покупателей ОСАГО с безаварийным опытом вождения (средний КБМ около 0,5) стоимость опускается вплоть до 4262 рублей, есть заметная доля пользователей с таким же стажем, КБМ которых показывает единицу и средняя стоимость купленного полиса составляет 7980 рублей». И если учесть, что ежегодно 20% всех покупателей полиса ОСАГО составляют именно водители, заменившие «права», гешефт страховых выходит очень неслабым…
Меньше всего — те самые 1312 ₽ — водители теряют, когда страховые компании выдают разное значение КБМ для одного и того же водителя, а соответственно и разные по стоимости полисы. И тут так же виновата «забывчивость» страховщиков, с опозданием обновляющих данные о водительских удостоверениях своих клиентов.в РСА.
Подобная хитрость позволяет одной страховой компании показывать более выгодную цену для клиента с большим опытом безаварийного вождения, в то время как данные всех остальных компаний о водителе устаревают.
Избежать подобных переплат довольно просто: перед покупкой полиса необходимо проверить, какой КБМ страховая компания к вам применила. При этом, рекомендуют эксперты bip.ru, «сли вы недавно меняли водительское удостоверение, обязательно указывайте данные предыдущего вручную». Узнать свой КБМ вы можете из предыдущего полиса, и если вы ездили безаварийно, а КБМ вырос до единицы — укажите на это агенту.