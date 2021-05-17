Почему некоторые водители переплачивают за ОСАГО тысячи рублей

Самая распространенная причина переплат вызвана, вы удивитесь, банальной заменой «прав» по истечению срока их действия. Мало кто знает, что информация об этом рутинном действии попадает не только в гаишные базы, но и в базу Российского союза страховщиков (РСА). И страховщики то ли по невнимательности, то ли умышленно нет-нет, да «забывают» привязать коэффициент бонус-малус (КБМ), определяющий безаварийность гражданина, к новому в/у.

В результате, утверждают аналитики сервиса для подбора и покупки ОСАГОbip.ru, водителям присваивают базовое значение коэффициента равное 1 и стоимость ОСАГО растет. И если, подчеркивают эксперты, «для большинства покупателей ОСАГО с безаварийным опытом вождения (средний КБМ около 0,5) стоимость опускается вплоть до 4262 рублей, есть заметная доля пользователей с таким же стажем, КБМ которых показывает единицу и средняя стоимость купленного полиса составляет 7980 рублей». И если учесть, что ежегодно 20% всех покупателей полиса ОСАГО составляют именно водители, заменившие «права», гешефт страховых выходит очень неслабым…