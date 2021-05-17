Почему в России по-прежнему выгодно покидать место ДТП

Пятничным вечером на улице 1905-го года моя машина была атакована «гонщиком» на кроссовере Hyundai. Его пилот на скорости «под сотню» так торопился перестроиться из крайнего левого ряда в средний, что задел мое неторопливое авто. Удар был настолько неожиданным и гулким, что я мысленно попрощался не только с передним левым крылом, но и с бампером… К счастью, обошлось. После остановки выяснилось, что пострадало лишь левое зеркало заднего вида. Последующий просмотр записи видеорегистратора показал, что виновник ДТП был на бойком Hyundai Tucson.
Так или иначе, произошла пустячная авария с пустячными последствиями — «европротокол» легко покрывает такой ущерб. Но стремительный владелец Hyundai решил все усложнить и скрылся с места ДТП. Пришлось вызывать ГИБДД. Офицер прибыл, по меркам пятничных аварийно-опасных московских заторов, практически мгновенно — минут через 30—40 после звонка в 112. В ходе оформления протокола начался ливень и выяснилось забавное. Оказывается, во время дождя полицейские планшеты работать отказываются из-за отсутствия связи с базой даных. То есть, вся эта система построена на основе мобильной связи. Но почему-то в дождик она частенько ведет себя как «абонент — не абонент».
Поэтому офицеру пришлось пулей метнуться в отдел ГИБДД за бумажным бланком протокола о ДТП. Поскольку их запас в патрульной машине закончился, а планшет по милости природы превратился в бесполезный гаджет. В конце концов, сотрудник вручил мне копию протокола и уверенно сообщил, что скрывшегося водителя обязательно найдут и лишат «прав»…
Но что-то подсказывает, что вряд ли это обещание может быть выполнено. Поскольку есть такая штука, как ст. 28.7 КоАП — «Административное расследование». В соответствии с ней, административное дело может оставаться открытым не более двух месяцев. Если водителя, скрывшегося с места ДТП, за это время не находят — дело закрывается и вместо лишения «прав» гражданин становится, фактически, чист перед законом. То есть «гонщику», расколотившему зеркало моей машины, достаточно просто пару ближайших месяцев поездить на каршеринге и в общественном транспорте, — чтобы не «светиться» под полицейскими камерами и не попадаться при рутинных проверках документов патрулями ГИБДД.
Или вообще не заморачиваться и как ни в чем ни бывало кататься на своем поцарапанном Tucson — не опасаясь полиции. Ведь еще все помнят историю блогера Эдварда Била, который на своей машине, не стоящей на учете в ГИБДД, насобирал более полутысячи штрафов. И никакие камеры, никакие дорожные патрули ему в этом деле помешать не смогли
Похоже, что существующее положение вещей всех устраивает — и нарушителей, и ГИБДД. Так, вместо того, чтобы на всех углах требовать увеличения отведенного законом срока административного расследования, МВД занимается тем, что упорно продавливает диковинные поправки в ПДД — например, о запрете эксплуатации машин с горящим «check engine» на приборке или сколом на лобовом стекле!
С другой стороны, до сих пор ничего не слышно о работоспособности хваленой полицейской системы «пит-стоп». Это та самая компьютерная штуковина, которая (по идее) автоматически должна оповещать тот или иной патруль ГИБДД о приближении к нему разыскиваемой машины. Много лет назад столичная полиция рапортовала о ее запуске. Но при этом автомобиль все того же Эдварда Била (с кучей числящихся за ним штрафов) спокойно колесил на подложных номерных знаках аж три месяца мимо сотрудников ДПС Москвы — пока не попал в аварию.
Вот и получается, что существующая правовая и правоохранительная система в дорожной сфере если не поощряет водителей убегать с места аварий, то однозначно не мешает им это делать!