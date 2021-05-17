Почему в России по-прежнему выгодно покидать место ДТП

Или вообще не заморачиваться и как ни в чем ни бывало кататься на своем поцарапанном Tucson — не опасаясь полиции. Ведь еще все помнят историю блогера Эдварда Била, который на своей машине, не стоящей на учете в ГИБДД, насобирал более полутысячи штрафов. И никакие камеры, никакие дорожные патрули ему в этом деле помешать не смогли

Похоже, что существующее положение вещей всех устраивает — и нарушителей, и ГИБДД. Так, вместо того, чтобы на всех углах требовать увеличения отведенного законом срока административного расследования, МВД занимается тем, что упорно продавливает диковинные поправки в ПДД — например, о запрете эксплуатации машин с горящим «check engine» на приборке или сколом на лобовом стекле!

С другой стороны, до сих пор ничего не слышно о работоспособности хваленой полицейской системы «пит-стоп». Это та самая компьютерная штуковина, которая (по идее) автоматически должна оповещать тот или иной патруль ГИБДД о приближении к нему разыскиваемой машины. Много лет назад столичная полиция рапортовала о ее запуске. Но при этом автомобиль все того же Эдварда Била (с кучей числящихся за ним штрафов) спокойно колесил на подложных номерных знаках аж три месяца мимо сотрудников ДПС Москвы — пока не попал в аварию.

Вот и получается, что существующая правовая и правоохранительная система в дорожной сфере если не поощряет водителей убегать с места аварий, то однозначно не мешает им это делать!