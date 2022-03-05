У россиян кончились деньги на запчасти и ремонт подержанных авто

По мере того, как на фоне тотального дефицита новых авто росли цены на них, падал и спрос: брать новенький Hyundai Solaris за 2 700 000 «деревянных» дураков мало. А после начала спецоперации на Украине автосалоны и вовсе опустели. Зато выросли очереди в автосервисы. Цены сейчас там тоже ломовые, но ездить то надо!

Другое дело, что прайсы у ремонтников действительно зашкаливают, и трудовой заначки многим автовладельцем не хватает. Взять кредит на ремонт машины в серьезном банке — та еще задачка, да и дело это не быстрое, особенно когда запчасти дорожают буквально с каждым днем. И народ потянулся в микрофинансовы организации.

Так, по некоторым оценкам, доля займов на обслуживание, ремонт и запчасти для автомобилей выросла с 7,7% в 2021 году, до 9% в период с января по март 2022 года, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» ситуацию аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir, проанализировав цели 100 000 займов, которые брали на всей территории РФ. И поскольку эти МФО свою деятельность не прекратили, число подобных заимствований будет только расти.

– Вполне возможно, что это связано с ростом стоимости и все большей недоступностью новых автомобилей. Сейчас все заботятся о том, что бы старое транспортное средство прослужило как можно дольше, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Правда, прежде чем обращаться в МФО, заемщику стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да, сейчас эти структуры выдают первый займ под нулевой процент. Однако если не отдать деньги точно в оговоренный договором срок, ноль превратиться в 0,9% в день от одолженной суммы. С учетом крайней нестабильной экономической ситуации стоит оценить риски — найдется ли у вас нужная сумма к моменту расплаты. Если нет — долговая яма гарантирована, не говоря уж о неизбежном появлении коллекторов.