Россияне массово бросились скупать запчасти и ремонтировать машины, боясь подорожания

По словам работников автомастерских, за последнюю неделю количество клиентов увеличилось примерно втрое — у самых востребованных сервисменов запись приходится вести на апрель. Притом люди записываются как на рядовое техобслуживание, так и на другие виды ремонта, включая кузовной.

В автомагазинах — аналогичная ситуация. Автомобилисты раскупают буквально все, однако наибольшем спросом пользуются «расходники»: фильтры, масло, тормозные колодки, а также детали подвески и рулевого механизма (сайлент-блоки, рычаги, шаровые опоры и тому подобное).

При этом цены на большинство позиций заметно выросли за последнее время, но клиентов подорожание не останавливает — со складов уходит буквально все, что там есть. Притом покупатели одинаково охотно расхватывают как оригинальные, так и неоригинальные запчасти.

Вообще, СТО рапортуют, что склады опустеют за три-четыре дня, а цены поднимутся. И что делать в этой ситуации простому водителю, выяснил портал «АвтоВзгляд».