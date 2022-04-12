Центробанк раскритиковал идею ремонта машин по ОСАГО подержанными автозапчастями

фото globallookpress.com
Пресс-служба Банка России распространила заявление, которое резко противоречит идее страховых компаний сэкономить на стоимости ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.
Максим Строкер

ЦБ РФ категорически не поддерживает использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО, так как отсутствие у них сертификации не позволит обеспечить качественный ремонт, сообщили во вторник в пресс-службе Банка России.

– Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт, — заявили в Центробанке.

фото globallookpress.com

Ранее представители Всероссийского союза страховщиков обратились в ЦБ с предложением разрешить использовать в ходе ремонта поврежденных в ДТП автомобилей в рамках ОСАГО «бэушные» запчасти. Страховые лоббисты мотивировали свою идею тем, что с отечественного рынка ушел целый ряд автопроизводителей, а поставки их автокомплектующих в Россию прекратились, либо испытывают серьезные перебои.

Ряд экспертов выдвинули предположение, что инициатива страховщиков на самом деле призвана замаскировать их желание за счет применения запчастей с авторазборок снизить свои расходы на возмещение ущерба пострадавшим автомобилистам по ОСАГО. С точки же зрения ЦБ, ремонт с применением не новой автодетали грозит авариями на дороге, причем не только с тем автомобилем, на котором ее установили, но и с другими участниками дорожного движения.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, ремонт
12 апреля 2022
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