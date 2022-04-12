Центробанк раскритиковал идею ремонта машин по ОСАГО подержанными автозапчастями

ЦБ РФ категорически не поддерживает использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО, так как отсутствие у них сертификации не позволит обеспечить качественный ремонт, сообщили во вторник в пресс-службе Банка России.

– Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт, — заявили в Центробанке.