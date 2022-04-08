Семейная ценность: длительный тест-драйв Volkswagen Caravelle

Внешность Volkswagen Caravelle, особенно если смотреть машине «в лицо» с некоторого расстояния, вызывает ассоциацию с чем-то поджаро-спортивным — этакая собранная, энергичная фигура. Хотя, казалось бы — «кубический» минибус, что с него взять.

Возможно, что в подобном восприятии традиционная фольксвагеновская «квадратичность» виновата. Округло-оплывшие, в погоне за модной «стремительностью», формы моделей конкурентов на фоне Volkswagen смотрятся как расфуфыренные домашние «кабанчики» в смокингах рядом с мускулистым «лосем» в скромном, но сшитом на заказ стильном деловом костюме.

Снаружи герой нашего рассказа не особо заметно отличается от модели-предшественницы. Иной дизайн переднего бампера, новые «черты» светодиодных блок-фар головного света, квадратная «лепешка» радара адаптивного круиз-контроля в решетке радиатора, модные задние фонари. Вот, собственно, и все. Но оно и к лучшему: было бы жаль распрощаться с классическим стилем дизайна машин Т-серии от VW.