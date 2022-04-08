Семейная ценность: длительный тест-драйв Volkswagen Caravelle

Внешность Volkswagen Caravelle, особенно если смотреть машине «в лицо» с некоторого расстояния, вызывает ассоциацию с чем-то поджаро-спортивным — этакая собранная, энергичная фигура. Хотя, казалось бы — «кубический» минибус, что с него взять.
Возможно, что в подобном восприятии традиционная фольксвагеновская «квадратичность» виновата. Округло-оплывшие, в погоне за модной «стремительностью», формы моделей конкурентов на фоне Volkswagen смотрятся как расфуфыренные домашние «кабанчики» в смокингах рядом с мускулистым «лосем» в скромном, но сшитом на заказ стильном деловом костюме.
Снаружи герой нашего рассказа не особо заметно отличается от модели-предшественницы. Иной дизайн переднего бампера, новые «черты» светодиодных блок-фар головного света, квадратная «лепешка» радара адаптивного круиз-контроля в решетке радиатора, модные задние фонари. Вот, собственно, и все. Но оно и к лучшему: было бы жаль распрощаться с классическим стилем дизайна машин Т-серии от VW.
Что касается интерьера авто, то тут стоит подробнее остановиться на передней части салона. Хотя речь идет о «среднем брате» в Т-линейке минивэнов VW, его водитель, по факту, имеет в своем распоряжении практически все то же, что и его коллега, пилотирующий топовую комплектацию — Multivan. Например, разноцветную цифровую приборную доску в духе седана VW Passat, которого немцы «обнулили», сняв с производства.
В одном горизонте с «приборкой» расположился большой 9-дюймовый тач-скрин «мультимедийки» Discover Media — над центральной консолью. В нем абсолютно все положенные современной легковушке функции. Пересев в Caravelle с того же Passat последнего поколения, никаких потерь в развлекательно-опциональном смысле не ощутишь. На полноценном мультируле, помимо прочих кнопок, расположился блочек управления адаптивным «круизом»: VW Caravelle по-легковому самостоятельно подруливает, оставаясь в полосе движения, и держит дистанцию до впереди идущего авто.
А опция Front Assist, отслеживающая скорость и расстояние до впереди идущего транспорта, иногда почти пугает — когда по своей инициативе резко тормозит машину, внезапно решив предотвратить столкновение. Про камеру заднего вида, пару USB-разъемов и такое же количество гнезд «прикуривателей», полагаю, и говорить не стоит. Это для современной легковушки, а значит и для Caravelle, само собой. Зато, в отличии от большинства седанов и SUV, на ее потолке расположился пульт управления дополнительным подогревателем. Все доступные для заказа в России двигатели «буса» — дизельные, и зимой штатный дополнительный подогрев очень кстати.
По большому счету, до уровня оснащения Multivan эта Caravelle не дотягивает лишь по единственному «опциональному» параметру: сиденья второго и третьего ряда и попроще, и зафиксированы неподвижно, а у «мультика» могут перемещаться по рельсам. Для пассажиров второго ряда предназначены три раздельных кресла, а для третьего — общий «диван». А так — все то же. Вплоть до электроприводов боковых сдвижных дверей и задней подъемной.
Всего за спиной у водителя могут разместиться шесть человек. Сидеть им приходится достаточно вертикально, зато для ног места много. Плюс «высоко сижу — далеко гляжу». Прелесть «Каравеллы» еще и в том, что за спинкой третьего ряда обнаруживается неприлично много места. Если бы мне пришлось везти сразу шестерых родственников в аэропорт, с их чемоданами и прочим барахлом, я бы точно выбрал Caravelle. Весь скарб уместится в ней с легкостью.
Думаю, многие согласятся, что эта машина практически идеальна для использования в качестве семейного транспорта. Разве что лично я демонтировал бы диван третьего ряда, благо это элементарно исполнить. Получилась бы отличная грузопассажирская машина: максимально функциональная и при этом более чем эргономичная и эстетичная как внешне, так и внутри.
Да еще и достаточно экономичная и проходимая. Под коротким «полукапотом» нашей Caravelle стоит 150-сильный двухлитровый дизель. По жесточайшим городским пробкам он у нас «ел» в районе 11 л горючки «на сотню». По трассе — 7,5—8 л. Любопытно, но темпы потребления топлива, как мы заметили, больше зависели не от степени загрузки авто, а от режима езды — пробка или, скажем, трасса.
В полноприводной трансмиссии — 7-ступенчатая DSG и блокировка дифференциала заднего моста. Дорожный просвет — 20 см, не хуже чем у любого кроссовера! И по городу, и на дачу, и на берег речки вывезет элементарно. Конечно, без «гряземеса» в духе фанатов всевозможных «уазиков», но — тем не менее.
При всем этом — чудный обзор с водительского места во все стороны. Габариты машины ощущаются сразу и без малейшего усилия — привыкаешь к рулежке VW Caravelle моментально. Настолько, что в узкостях столичных дворов паркуешься без малейших проблем в первый же день знакомства с машиной. «Легковой» характер на ходу — фирменная «фишка» всего фольксвагеновского «комтранса». Не даром за рулем всевозможных Multivan и Caravelle очень часто можно видеть дам всех возрастов. Весьма дружелюбная к водителю машинка, настоящий член семьи.