За подорожавшие запчасти со страховщиков можно спросить в суде

Портал «АвтоВзгляд» обратил внимание на необычное дело, рассмотренное на днях высшим судебным органом власти, и расспросил юриста Илью Афанасьева о том, как этот прецедент может быть применен автовладельцами на практике. Итак, наши коллеги из ресурса право.ру опубликовали подробности судебной тяжбы, тянувшейся с 2018 года между компаниями «Торгсервис» и «Юнипол» о взыскании 12,8 млн. руб. долга по договору хранения. Ответчик выплатил требуемые суммы только в феврале 2021 года, то есть спустя два с лишним года после решения суда, после чего истец обратился в столичный Арбитражный суд с просьбой рассмотреть вопрос об индексации присуженных ему денежных средств.
Последующая за этим череда отказов привела дотошного предпринимателя в ВС. Где он настаивал на том, что суды первых инстанций не изучили правовую природу индексации присужденных ему денежных сумм при том, что, по мнению предпринимателя, это не санкция для должника за несвоевременное исполнение решения суда, а упрощенный порядок возмещения финансовых потерь.
Спустя время и колоссальное количество потерянных нервов истца, историей заинтересовалась зампред Верховного суда и председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова.
Дело взяла на рассмотрение экономколлегия, которая в итоге отменила решения нижестоящих судов и направила спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Казалось бы, как эта история связана с автомобилистами? С одной стороны — никак. С другой, она может оказаться полезной в судебных разбирательствах со страховыми компаниями, считает юрист Илья Афанасьев.
- С учетом постоянного роста цен на запчасти и изменения их стоимости, вопрос о получении актуального возмещения денежных средств за ущерб на ту дату, когда страховые компании надумают ремонтировать ваше авто или виновник ДТП решит компенсировать причиненный вам ущерб, сейчас остро актуален. Важное условие здесь, чтобы автомобиль не был отремонтирован до конца судебных разбирательств. В этом случае у автовладельца есть все шансы проиндексировать сумму ремонта «железного коня» и не доплачивать за него из своего кармана, как это, увы, часто происходит в настоящее время…