За подорожавшие запчасти со страховщиков можно спросить в суде

Портал «АвтоВзгляд» обратил внимание на необычное дело, рассмотренное на днях высшим судебным органом власти, и расспросил юриста Илью Афанасьева о том, как этот прецедент может быть применен автовладельцами на практике. Итак, наши коллеги из ресурса право.ру опубликовали подробности судебной тяжбы, тянувшейся с 2018 года между компаниями «Торгсервис» и «Юнипол» о взыскании 12,8 млн. руб. долга по договору хранения. Ответчик выплатил требуемые суммы только в феврале 2021 года, то есть спустя два с лишним года после решения суда, после чего истец обратился в столичный Арбитражный суд с просьбой рассмотреть вопрос об индексации присуженных ему денежных средств.

Последующая за этим череда отказов привела дотошного предпринимателя в ВС. Где он настаивал на том, что суды первых инстанций не изучили правовую природу индексации присужденных ему денежных сумм при том, что, по мнению предпринимателя, это не санкция для должника за несвоевременное исполнение решения суда, а упрощенный порядок возмещения финансовых потерь.

Спустя время и колоссальное количество потерянных нервов истца, историей заинтересовалась зампред Верховного суда и председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова.