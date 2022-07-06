Где мы будем вынуждены покупать автозапчасти уже через несколько месяцев

Времена рынков и развалов, когда откровенная «паленка» и ворованные запчасти были единственным способом поставить автомобиль на ход, похоже, возвращаются. Да здравствует «таможенный конфискат» и рынки! Минуточку, скажете, ведь можно же поехать к «официалам» и сделать любой ремонт привычным, пусть и существенно подорожавшим способом. Увы, более нельзя: дилеры просят привезти свои запчасти, не дают гарантию и уже проигрывают по всем фронтам не только профильным СТО, но и гаражным мастерам. Финита ля комедия?

С запчастями, особенно сложными и дорогими, сейчас действительно непросто: многое подорожало, а некоторые просто не найти. Ни за сто рублей, ни за тысячу. На сайтах и в магазинах стоят заградительные ценники, вроде 750 000 рублей за одну стойку амортизатора на Range Rover. Впрочем, накладывать на машину руки и присматривать классический «Жигуль» на первое время рано. Методика содержания и обслуживания «железного коня» по новым «лекалам» уже прослеживается. Надо лишь придерживаться ряда правил, продиктованных ситуацией.

Во-первых, покупая ту или иную деталь в интернет-магазинах, наперебой предлагающих искомое по крайне выгодной цене, реагировать нужно не на цифры, а на буквы. Проще говоря, внимательно прочитать комментарии: если среди отзывов превалируют негативные, то сделка не будет приятной. Второй пункт — точка продаж. Заказав по привычке доставку, сегодня можно запросто нарваться на махинацию и схему. То ли дело классический прилавок, где и покупку рассмотреть можно перед оплатой. Пусть это будет рынок или подвальчик, не важно, зато нужный узел есть в наличии.