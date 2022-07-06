Каких новых безумных штрафов следует бояться миллионам автовладельцев

Автомобиль — не средство передвижения, а роскошь. Пожалуй, это самая актуальная поговорка современной России. Водителей поголовно загоняют в финансовую кабалу, которая напрочь отбивает желание эксплуатировать собственный автомобиль. А что: штрафы по 100 000 рублей и выше — такого у нас еще не было. Не было, но будет!

Да, вместо того, чтобы оказать хоть какую-либо поддержку миллионам автомобилистов страны в столь сложные кризисные времена, власти принимают все новые карательные меры, направленные против водителей и… пассажиров! Все еще не верите? Тогда послушайте эксклюзивный подкаст портала «АвтоВзгляд», и выводы не заставят вас долго ждать.