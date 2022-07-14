Как страховщики решают проблему дефицита запчастей и налаживают параллельный импорт

Нет сегодня ничего страшней, чем повредить машину. И дело даже не в деньгах: многих компонентов для ее восстановления просто не отыскать. А как же, спросите, страховка? Увы и ах.. Во-первых, СТО не имеет право пользоваться подержанными запчастями для ремонта по КАСКО. Во-вторых, новые заказать получается не все и не всегда, а срок получения, порой, достигает месяцев. Поэтому процедура выглядит следующим образом: везем на сервис, делаем оценку и начинаем переговоры. Что, откуда и куда.
Примеров множество: владельцу новенького Mitsubishi Pajero Sport пришлось самому покупать поврежденную фару, которую ему окольными путями оплатили СТО. То есть сначала он приобрел, привез, а только потом получил свои же деньги. Владелец Mazda6 вынужден был ехать за крылом в Белоруссию просто потому, что ожидание детали официальным порядком — 2 месяца. Кто компенсирует издержки? Кстати, спустя два месяца крыло ему вернули — продавай и возвращай свои затраты.
Ясно, как божий день, что страховые компании в таком режиме потеряли бы всех клиентов, нажив десятки судебных решений, по которым пришлось платить. Вердикт — банкротство, если не начать решать ситуацию своими же руками.
Именно по этой причине, а не из соображений человеческого и либерального характера, страховые компании одними из первых начали налаживать параллельный импорт. Статистики по запасным частям, наиболее часто нуждающихся в замене, у них — как снега зимой, так что затоваривание складов не грозит. Так же у страховых есть существенные средства на счетах, позволяющие покупать крупные партии по выгодным ценам, что в партнерстве с ремонтными мастерскими сделает их важнейшими игроками рынка автозапчастей.
Первым делом нового поставщика увидят рынки столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Следом пойдут крупные города и региональные центры. Таким образом будут закрывать потребность и мотивировать чаще заключать договоры страхования: неровен час, когда нужную деталь можно будет получить только по страховке. Если, конечно, импортеры не одумаются.
Так же стоит вспомнить, что «затоталенные» — разбитые и невыгодные к восстановлению — автомобили достаются страховым. Сегодня именно тот день, когда про парковки «битков» вспомнят и, возможно, разберут на запчасти. Простая математика подсказывает, что такой подход принесет куда больше денег, чем продажи с аукционов.