Как страховщики решают проблему дефицита запчастей и налаживают параллельный импорт

Нет сегодня ничего страшней, чем повредить машину. И дело даже не в деньгах: многих компонентов для ее восстановления просто не отыскать. А как же, спросите, страховка? Увы и ах.. Во-первых, СТО не имеет право пользоваться подержанными запчастями для ремонта по КАСКО. Во-вторых, новые заказать получается не все и не всегда, а срок получения, порой, достигает месяцев. Поэтому процедура выглядит следующим образом: везем на сервис, делаем оценку и начинаем переговоры. Что, откуда и куда.

Примеров множество: владельцу новенького Mitsubishi Pajero Sport пришлось самому покупать поврежденную фару, которую ему окольными путями оплатили СТО. То есть сначала он приобрел, привез, а только потом получил свои же деньги. Владелец Mazda6 вынужден был ехать за крылом в Белоруссию просто потому, что ожидание детали официальным порядком — 2 месяца. Кто компенсирует издержки? Кстати, спустя два месяца крыло ему вернули — продавай и возвращай свои затраты.

Ясно, как божий день, что страховые компании в таком режиме потеряли бы всех клиентов, нажив десятки судебных решений, по которым пришлось платить. Вердикт — банкротство, если не начать решать ситуацию своими же руками.