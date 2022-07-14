Почему завод «Москвич» скоро отдадут под элитную застройку

Но что-то подсказывает: в стране тревожно, кроме французов сбежали остальные немцы с японцами и наверху хотят не личного гешефта с бордюрами, а жизнеутверждающего оптимизма для толпы и взвешенного решения для кабинета. Не имея навыка, не разбираясь в производстве, на ощупь постигая автомобилестроение, приходится сочинять экспромт, единственный смысл которого — угодить. Первое обещание — завод получит прежнее имя «Москвич», генерального директора и новую автомобильную платформу (или две, а может и три), к концу года соберет 600 товарных автомобилей и даже несколько кофеварок, (или кофемолок, или пылесосов, или электромобилей). Угодил?

Но выяснилось, что искусство ходьбы по карьерному канату отныне требует не одноразовых обещаний, а еще и работающего завода. Тогда пришлось уточнять собственные фантазии, пообещав на заводе «Москвич» вполне осязаемые тольяттинские «Лады». Это не конфуз, это — скандал. АВТОВАЗ в коме и не в состоянии осмыслено и ритмично работать, не говоря уже о переезде в столицу. Срочно возникла идея подставить КамАЗ. Но КамАЗ, только что переживший принуждение к «Аурусу», потянувшийся к национальному проекту транспортной электрификации, почувствовал себя схваченным с поличным и ловко отодвинулся в сторону, невнятно промычав про собственную легковую платформу, взяться которой неоткуда.

От дезертирства КамАЗа повеяло топором и плахой, что вынудило от словесных абстракций перейти к созданию ощутимых иллюзий. И тут же грянула презентация несуществующего модельного ряда на несуществующем заводе. В опустевших цехах показали картинки китайских автомобилей третьего сорта фирмы JAC. Наверху не оценили, внизу — обиделись. Сунуть в нос плохого китайца вместо плохого «Москвича» означает презрительную веру в неразборчивость населения, готового на клетке с тигром поверить надписи «Слон». Но время идет, народ недоумевает, наверху нервно ждут, а ни завода, ни партнера, ни мальчика для битья не видно. И тут возникают иранцы.