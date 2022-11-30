Успеть за 24 часа: что грозит не заплатившим транспортный налог вовремя

1 декабря у российских автолюбителей наступает черный день календаря. Ведь именно к этой дате мы должны заплатить транспортный налог. Попутно доказав государству свою платежеспособность. Сам налог рассчитывается просто. Это произведение количества лошадиных сил авто на налоговую ставку. Она, в свою очередь, может зависеть от большого количества факторов, многие из которых определяются на уровне региональных законов. Впрочем, нас больше интересует конечная цифра в налоговом уведомлении.

И ее надо оплатить. Если не сделать это вовремя, штрафные санкции неизбежны. И они носят неумолимо прогрессивный характер. За первые 30 дней сумма штрафа будет складываться из произведения собственно налога на 1/300 ключевой ставки Центробанка на это время, умноженное на количество дней просрочки. Коли вы все равно не желаете расставаться с деньгами, то формула меняется. И к сумме за первые 30 дней просрочки добавится существенно большая, которая рассчитывается почти также, только с учетом уже 1/150 ключевой ставки Центробанка.

Ну а если и это не сподвигло заплатить налог и спать спокойно, то в дело вступает судебная система, служба судебных приставов и тому подобные «прелести» отеческого внимания государства к гражданам. Короче говоря, портал «АвтоВзгляд» рекомендует постараться решить эту проблему до наступления первого месяца зимы.