Тотальный контроль: вся правда о камерах ГИБДД

Узел на шее автомобилиста с каждым днем стягивается все туже: скорость, полоса для общественного транспорта, стоп-линия и «вафли» на перекрестках, парковка. Моргнул неудачно — два штрафа получил. Потянулся за телефоном — лови третий. Тяжелым трудом заработанные «гроши» полноводной рекой текут в бюджет. Ну или куда там идут наши «индульгенции» за автомобильные преступления самой малой тяжести.

Знакомо, не правда ли? Сколько раз такой разговор разгонял воздух на кухнях, лестничных клетках, в курилках и коридорах гаражных кооперативов. Доля правды в нем, конечно, есть, но только доля. Ибо стойкая на первый взгляд конструкция рассыпается на молекулы от одного единственного вопроса: а что если не нарушать? Освежить в голове Правила дорожного движения, быть внимательным и не торопиться? Не побоюсь этого слова, соблюдать ПДД и сломать таким образом систему? Судачить и обвинять — святое, но однажды нужно разобраться в вопросе и выяснить хотя бы для себя основные принципы взаимодействия с системой камер видеофиксации нарушений. Зачем? Да нам с ними жить. Долго и желательно счастливо.

С кнутом понятно — штрафы, но что с пряником? Есть ли зависимость количества аварий на дорогах от количества камер? Оказывается, есть: появление комплекса фото — и видеофиксации и сопутствующего ему знака всего за несколько месяцев снижает в конкретном месте количество ДТП в 2–3 раза. И это не статистика, которую у нас любят и умеют «натягивать на глобус», а самая обыкновенная арифметика, которая не врет. Оппонент не согласен, оппонент идет в штыковую: да камеры висят на каждом столбе гроздью, народные деньги проматывают почем зря. Лучше бы людям раздали!