Тотальный контроль: вся правда о камерах ГИБДД

Узел на шее автомобилиста с каждым днем стягивается все туже: скорость, полоса для общественного транспорта, стоп-линия и «вафли» на перекрестках, парковка. Моргнул неудачно — два штрафа получил. Потянулся за телефоном — лови третий. Тяжелым трудом заработанные «гроши» полноводной рекой текут в бюджет. Ну или куда там идут наши «индульгенции» за автомобильные преступления самой малой тяжести.
Знакомо, не правда ли? Сколько раз такой разговор разгонял воздух на кухнях, лестничных клетках, в курилках и коридорах гаражных кооперативов. Доля правды в нем, конечно, есть, но только доля. Ибо стойкая на первый взгляд конструкция рассыпается на молекулы от одного единственного вопроса: а что если не нарушать? Освежить в голове Правила дорожного движения, быть внимательным и не торопиться? Не побоюсь этого слова, соблюдать ПДД и сломать таким образом систему? Судачить и обвинять — святое, но однажды нужно разобраться в вопросе и выяснить хотя бы для себя основные принципы взаимодействия с системой камер видеофиксации нарушений. Зачем? Да нам с ними жить. Долго и желательно счастливо.
С кнутом понятно — штрафы, но что с пряником? Есть ли зависимость количества аварий на дорогах от количества камер? Оказывается, есть: появление комплекса фото — и видеофиксации и сопутствующего ему знака всего за несколько месяцев снижает в конкретном месте количество ДТП в 2–3 раза. И это не статистика, которую у нас любят и умеют «натягивать на глобус», а самая обыкновенная арифметика, которая не врет. Оппонент не согласен, оппонент идет в штыковую: да камеры висят на каждом столбе гроздью, народные деньги проматывают почем зря. Лучше бы людям раздали!
И опять «в молоко»: комплексы покупаются, устанавливаются и обслуживаются отнюдь не за счет бюджета. Например, компания «МВС Груп» за свой счет спроектировала и построила механизм фото- и видеофиксации Московской области — не только камеры, но и центры обработки и хранения данных — и всю эту систему передала в собственность региона. Сегодня оператор занимается исключительно обслуживанием и эксплуатацией всей этой системы в Подмосковье. Первоначальные вложения и текущие траты компенсируются за счет средств, поступающих в бюджет области от оплаченных штрафов. Да, так можно было, оказывается.
Эта схема называется концессией: победившая в тендере компания за свой счет приобретает камеры и содержит их. На классический вопрос «где деньги, Зин» ответ такой же классический: штрафы уходят прямиком в федеральный бюджет — прощай, яхта — а уже оттуда компании-концессионеру уплачивается оговоренный в контракте процент исключительно с оплаченных, а не со всех назначенных штрафов. Кстати, повесить камеру «где хочется» или в «хлебном месте» не выйдет: есть строгая методика Минтранса, определяющая места установки комплексов фиксации. Тезис «можно» в ней отсутствует вообще, есть только «нужно»: «зорким глазом» оборудуются аварийные места. В первую очередь, где происходили ДТП с пострадавшими. Улетела на прямой и ровной дороге машина с пьяным «в стельку» водителем в столб? Получите камеру.
То есть камера — элемент безопасности дорожного движения, шестеренка в огромном механизме. Такая же, как отбойники, светофоры, обочины, техническое состояние машин на дорогах и многое другое. Поведение водителей, в конце концов — три четверти ДТП происходит из-за грубых нарушений ПДД. А для функционирования этого «маховика» работать должны все его узлы, причем повсеместно. Несмотря на громкие заявления экспертов — мол, в России «электронных надсмотрщиков» уже больше, чем в Европе, комплексы у нас установлены неравномерно и в недостаточном количестве.
В Москве — 3000, а Подмосковье — уже 1500. А дальше — все меньше и меньше. Таким образом, наша страна, большая и крайне разнообразная как в плане населения, так и в области дорожного строительства, только движется в направлении безопасного дорожного движения. И путь этот долог. Пока комплекс не будет полноценно соблюден везде и повсеместно, результат — безопасная дорога — не будет достигнут.
Ладно, не сникай уж совсем, критик. Доставай козырь из рукава: ошибочные штрафы. Их же так много, что не счесть. То «Ларгус» разгонится до 800 км/ч, то газелист плюшевого кота не пристегнет, то заглушенный и поставленный на эвакуатор автомобиль превысит. Есть такое, не безгрешен искусственный интеллект. Но раз уж заговорили, то: в одном только Подмосковье, где трудится наш эксперт Михаил Родионов и ведет концессию «МВС Груп», за год выносится около 30 миллионов постановлений. А теперь сопоставим эту цифру с количеством ошибок? Какой процент, 0,1% или 0,01%? 0,001%!
Кстати, об искусственном интеллекте: камера фиксирует признак нарушения, спорную ситуацию, после чего все данные передаются в «Паутину» — да, система есть и работает. Более того, способна самостоятельно отбраковать многие «несправедливые» решения комплекса видеофиксации. Далее отобранный материал проходит постпроверку — вручную — и отправляется к инспекторам, которые и выносят постановления. Каждый из них в день подписывает своей электронной подписью около тысячи штрафов. Может ли в таком ритме возникнуть «человеческий фактор»? Еще как может! И полностью нивелировать саму вероятность его возникновения невозможно — есть шанс лишь сократить процент ошибок. Сделать это можно только одним способом: научить «Паутину», наделить электронный мозг большим количеством опций.
Прав Григорий Шухман, комплексы фотовидеофиксации — это элемент контроля, а большинство вопросов — к ограничениям, которые зачастую откровенно необоснованны. Чтобы таких было меньше, каждому водителю нужно не стесняться писать о бесполезных и глупых знаках, которые дорожники иногда просто «забывают убрать». Нужно требовать разбора каждого необоснованного штрафа и каждой спорной ситуации — они всегда решаются в пользу водителя, если есть хоть малейшая вероятность вынесения неправомерного наказания.
И да, единственный способ «сломать систему» и не выступать дойной коровой — просто не нарушать. Соблюдать ПДД. «Пересветить» номерной знак уже не выйдет — новые комплексы оснащены инфракрасными фонарями, им плевать на эти хитрости.
Замазали грязью? Если можно прочитать номер глазами — прочитает и камера. Закрытые картонкой госрегзнаки или одна буква на них — не панацея, информация с камеры передается ближайшему посту ДПС, а там уже никто разъяснять и соболезновать не будет. Меры примут сразу. Кстати, для подобных хитрецов иногда ставят специальные, отдельные патрули — на тех маршрутах, где они регулярно проезжают. От «Паутины» не спрятаться и не скрыться — отныне сеть «накрывает» все регионы России.