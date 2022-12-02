После Нового года бензин в России может подорожать на 35%

Мало кто из автовладельцев России обратил внимание на детали федерального бюджета на 2023 год, оперативно принятого властями без шума и пыли. Поэтому результаты его исполнения, скорее всего, станут крайне неприятным сюрпризом для большинства из нас. Дело в том, что с 1 января 2023 года нефтяные компании будут платить в бюджет намного больше, поскольку в новом году для них резко повышается налог на добычу полезных ископаемых — в 1,3 раза. Иначе говоря, с каждой выкачанной из земли тонны нефти бюджет заберет на 30% больше. Соответственно, вырастут и цены по всей экономической «цепочке» между нефтеносной скважиной и заправочным пистолетом на АЗС.

Кроме того, с 1 января 2023 года на 4% увеличивается акциз на моторное топливо. Для бензина — с 13 793 рублей до 14 345 рублей за тонну, а для дизтоплива — с 9556 рублей до 9 938 рублей за тонну. Напомним также, что правительство, судя по всему, продолжит и в будущем году сокращать выплаты нефтяникам в рамках так называемого демпфера — экономического механизма, сдерживающего внутренние цены на горючее. В сумме все эти факторы могут дать масштабный скачок цен на АЗС: свыше 35%.

Характерно, что на фоне этой более чем прозрачной «арифметики», чиновники «профильных» министерств и ведомств утверждают в СМИ, что ожидающийся рост стоимости моторного топлива в 2023-м будет происходить «в рамках инфляции». Так ли это, станет окончательно ясно уже в январе-феврале будущего года.